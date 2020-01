Lystfisker i voldssag: Sparkede efter hund og fik slag

Fredag ved 13-tiden udspandt der sig en voldssag på Hølken Strand, der ligger lidt nord for Hou, skriver Østjyllands Politi i deres døgnrapport.

Den 46-årig mand stod og fiskede ved stranden, da en løs hund løb tæt forbi ham. Han sparkede ud efter hunden, og kastede en sten efter den, da han var blevet bange for hunden og ville holde hunden på afstand, lyder det i døgnrapporten.

Den 57-årige hundeejer konfronterede fiskeren, og efter en kort diskussion tildelte han den 46-årige et slag med knyttet nævne på venstre kind, med overfladiske skader til følge. Overfor politiet har hundeejeren erkendt forholdet, og forklarede, at han slog forurettede idet følelserne løb af med ham, og at han frygtede for sin hunds førlighed, skrives der endvidere i døgnrapporten.

Hundeejeren er nu sigtet for vold.