Lystfisker overfaldt sejler

En lystfisker i Kerteminde overfaldt tirsdag aften en sejler i Jollehavnen.

Sejleren var sammen med sin familie på vej ind i havnen, da han kom til at sejle ind i nogle fiskeliner, der lå helt ude i sejlrenden.

Det blev lystfiskeren så tosset over, at han henvendte sig til sejleren og forlangte at få erstatning for sit fiskegrej, skriver Fyens Stiftstidende.

Men sejleren mente ikke, at han skulle erstatte det ødelagte fiskegrej, så han bad lystfiskeren om at gå sin vej.

Derefter opstod der tumult mellem de to, og det hele endte med, at lystfiskeren slog sejleren i ansigtet.

Overfaldet skete kl 21.15, skriver Fyens Stiftstidende.