Lystfiskere fik lig på krogen

De to lystfisker-kammerater, Rachid og Rachid El, glemmer sent lørdag 1. juni 2019.

Som så ofte før hyggede de to familiefædre fra Aarhus Vest sig med at dyrke deres faste fritidsaktivitet igennem mange år, da de fiskede ud fra Aarhus Havn. Denne dag havde de taget opstilling ved Honnørkajen ved Hack Kampmanns Plads cirka midtvejs imellem Dokk 1 og Navitas-bygningerne.

- Vi var næsten lige kommet, da vi 50-70 meter ude i vandet bemærkede det, vi først troede var to sæler, som legede med hinanden. Kort efter så det ud, som om den ene sæl var væk, mens den anden nu lå livløs i vandoverfladen. Jeg kastede derefter snøren ud og fik straks den store mørke ting på krogen, fortæller Rachid, der ikke ønsker at få sit efternavn nævnt.

Den 53-årige førtidspensionist og tidligere computer-programmør, der ligesom sin kammerat og navnebror, Rachid El, kom til Danmark fra Marokko for henholdsvis 30 og 22 år siden, anede ikke uråd, før end det, de først troede var en død sæl, lå på maven i vandet to-tre meter fra land.

- Jeg kunne nu se, at det var et menneske med tøj på og kondisko og hår på hovedet. Vi fik selvfølgelig et stort chok, beretter Rachid, der klippede snøren til sin fiskestang over og fastgjorde den til en sten, så liget ikke drev væk.

Tænkte på miljøet

Samtidig ringede kammeraten Rachid El til politiet, som var fremme få øjeblikke senere og med følgeskab af lægeambulance, dykkere og redningsfolk fra Falck.

- Politi og redningsmandskab optrådte meget professionelt. De reagerede, som om den døde person i vandet stadig var i live, men det var jo desværre ikke tilfældet, siger 45-årige Rachid El, der også er førtidspensionist efter at have arbejdet i en årrække som slagter på Danish Crown i Horsens.

53-årige Rachid fik sig lidt af et chok, da han forrige lørdag som så ofte før hyggede sig med at fiske ud fra havnen i Aarhus. Nu har han rystet den uhyggelige oplevelse af sig og kaster igen snøren ud et par gange om ugen. Foto: Ernst van Norde

De to chokerede lystfiskere blev afhørt på havnen, og ingen af dem har siden hørt fra politiet.

Rachid kastede snøren ud efter den mørke skikkelse, fordi han først troede, der enten var tale om en død sæl eller en paraply.

- Vi oplever jævnligt, at der ligger ting ude i vandet, som ikke bør være der, men i en affaldsbunke på land. Og fordi vi jo kommer her jævnligt, tænker vi også på vandmiljøet og at have så gode betingelser for vores lystfiskeri som muligt, forklarer de to marokkansk-fødte kammerater.

Et split-sekunds gys

Rachid og Rachid El siger samstemmende, at de efter et par dages pause fra fiskestangen har bearbejdet oplevelsen på en måde, så de igen kaster snøren ud uden frygt for nye chok.

- Man kan ikke forberede sig på sådan en oplevelse. De første dage kørte det rundt i hovedet, men nu en håndfuld dage efter har jeg rystet det af mig. Nu tænker jeg mere på den afdødes familie og hvordan de må have det, siger Rachid.

Rachid El, der først troede, det var en dukke eller en stor plasticpose, hans kammerat havde på snøren, supplerer:

- Jeg så ligets ansigt et kort split-sekund, og det gyste selvfølgelig i mig. Men ikke mere, end at jeg igen nyder at fiske herfra.

De to lystfiskere lovpriser især hyggen og det sociale samvær på havnen i landets næststørste by. Ingen af dem er de store fiskespisere - de kommer der således ikke for at få mad på bordet, men for at slappe af og dyrke sociale relationer.

- Det vil den her erfaring ikke lave om på, men vi håber da ikke, at det er noget, vi kommer til at opleve igen, siger de.

***

Lå i vandet i uger

Det var en 34-årig mand fra det nordlige Aarhus, som lå død i vandet, da to lystfiskere forrige lørdag lidt efter klokken 19 gjorde det makabre fund ud for Aarhus Havn.

Ifølge Østjyllands Politi havde manden ligget i vandet i to til tre uger. Mandens identitet fik politiet hurtigt kendskab til. Han havde ikke været efterlyst forud for lystfiskernes fund.

- Vi ved ikke, hvordan han er endt i vandet, og det er heller ikke sikkert, at vi får svar på det. Men der er intet, der tyder på, at han har været udsat for en forbrydelse, udtaler Janni Lundager, kommunikationsmedarbejder hos Østjyllands Politi, til Ekstra Bladet.

Politiet har foreløbig ikke yderligere kommentarer til sagen.