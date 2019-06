Lystsejlere i bøderegn: Blæste på forbud

Lørdag var farvandet ud for Halk i Sønderjylland lukket for sejlads på grund af en skydeøvelse.

Det betyder, at man som sejler ikke må bevæge sig igennem farvandet, som i øvrigt er afmærket.

- Det blev ikke efterkommet af alle, og vi havde et afviserberedskab ude rundt om skydeterrænet, siger Ole Aamann, vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi til Ekstra Bladet.

Otte sejlere var nået ind i det lukkede område og fik bøder. Otte andre lykkedes det det maritime politi at standse, før de skød gennem bølgerne og ind i en potentiel kugleregn.

- Det handler om sejlernes sikkerhed. Man lukker området for at passe på dem, siger Ole Aamann, som ikke har overblik over, hvor store bøder, sejlerne skal betale.