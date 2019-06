Lystsejlere i bøderegn: Politiet tager fejl

Politiet fortæller ikke sandheden, når de på Twitter skriver, at '8 fritidssejlere så stort på anvisningen' og sejlede direkte ind i et aktivt skydeområde på vand.

Det mener 45-årige Morten Lund, der selv sad i en af de speedbåde, som blev standset i farvandet ud for Halk i Sønderjylland, der var lukket af for sejlads lørdag.

- Vi har boet i det her området hele vores liv og har sejlet her i 20 år. Vi kender godt skydeområdet. Men vi har aldrig hørt, de skulle skyde over vand her, siger han til Ekstra Bladet.

Det var hans bror, som førte en af de otte både, og som står til snart at få en bøde i sin E-boks. Der var yderligere otte både, der blev standset, inden de sejlede ind i området.

Altså var der i alt 16 både med passagerer ombord, der ifølge politiets udlægning blæste på anvisningerne.

Familietur til skydeområde

Morten Lund og broderen havde tastet deres rute ind i på en gps, der også tager hensyn til dybet, stenrev og lignende, og sejlede efter dens anvisninger mod Genner for at grille.

De havde ingen anelse om, at de var direkte på vej ind i et området spærret af til skydeøvelser, før de blev standset af et beredskab.

Et billede af Morten Lunds bror, Thomas, fra episoden på havet. Privatfoto

Så når politiet formulerer det som, at de blæste på anvisningerne, mener Morten Lund, at de i den grad strammer den.

- Der var ikke nogen anvisning. Det kunne ikke ses. Når man har sol i øjnene og skal se en bøje, som ligger en til to kilometer længere væk, så ser man den ikke.

- Jeg er ligeglad med bøden, den skal vi nok betale. Det er egentlig billigt sluppet, i forhold til at sejle ind i et skydeområde. Men det skal ikke ske igen. Der er jo ikke nogen, der med deres fulde fem tager deres familie ud på et aktivt skydeområde, lyder det fra Morten Lund.

Folks liv og lemmer

Da Morten Lund og broderen Thomas blev standset af afviserberedskabet, blev de gjort opmærksom på, at de kunne have set det afmærkede område på TrygFondens app.

- Så vi kunne godt have gjort mere for at undgå, vi sejlede ind i området. Men man kan altså godt lige sørge for, at sådan en afspærring er knivskarp, siger Morten Lund.

Vi har lørdag haft en patrulje på vandet ved Halk, hvor farvandet var lukket for sejlads pga. skydning. 8 fritidssejlere så stort på anvisningen og får som belønning herfor en lille hilsen i E-boks. Yderligere 8 blev afvist, inden de nåede ind i området. #politidk pic.twitter.com/wG1XCL2iig — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) June 22, 2019

Morten Lund står frem min sin version af sagen, fordi han håber, sådan en afmærkning vil være tydeligere næste gang.

- Måske tager det længere tid for dem at spærre bedre af, men det kan ikke være et problem, når det er folks liv og lemmer, det drejer sig om, lyder det fra Morten Lund.

Syd- og Sønderjyllands Politi, som var blevet indkaldt som assistance, må ikke kommentere sagen, da der er tale om verserende bødesager. Men politiets kommunikationsafdeling oplyser, at hvis lystsejlerne ikke mener, de har gjort noget galt, kan de lade være med at betale bøden, og så vil sagen komme for en dommer.

Ekstra Bladet har været i kontakt med både Syd- og Sønderjyllands Politi, Forsvaret og Hjemmeværnet, men det har ikke været muligt at opklare, hvem der er ansvarlig for afmærkningen.