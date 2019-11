Målløs ekspert: Alle alarmklokker burde have ringet

Bagmandspolitiet klapper i

Ekstra Bladet har forholdt SØIK - populært kaldet bagmandspolitiet - de oplysninger, der i forbindelse med Britta Nielsen-straffesagen er blevet tilgængelige for offentligheden.

Vi har spurgt, om efterforskningen af Britta Nielsen sagen og det faktum, at hun igennem årene kunne kanalisere penge direkte ind og videre på sine konti uden det skabte problemer hos Danske Bank og Nordea, har resulteret i sigtelser mod de to banker for brud på hvidvasklovgivningen.

Men SØIK ønsker ikke at kommentere sagen.

'SØIK har ikke mulighed for at kommentere enkeltpersoners forhold. Det gælder både for fysiske og juridiske personer,' skriver Rigsadvokaten i et kortfattet svar på Ekstra Bladets henvendelse.