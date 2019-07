Målløse betjente i aktion: Hundehvalp reddet

En finsk turist blev mandag i København både præsenteret for en skideballe og en regning for en ny bilrude, efter at han havde efterladt sin schæferhvalp i en bil i den bagende sol.

Hvalpen blev opdaget en forbipasserende patrulje, som hurtigt besluttede, at det var nødvendigt at få den lille hund ud af den sol-varmede bil.

- Betjentene vurderer, at hunden har det ubehageligt, og så er der ikke langt fra tanke til handling fortæller vagtchef ved Københavns Politi, Torben Stormer.

Ikke dyrelægekrævende

Ifølge vagtchefen var hvalpen heldigvis ikke nået til et punkt, hvor den havde brug for andet end frisk luft og vand, da betjentene opdagede den.

Men det kunne sagtens have gået gruelig galt, hvis ikke den var kommet ud i tide.

- Der er tale om en finsk turist, og efter en samtale med vedkommende har vi vurderet, at der ikke vart tale om en overtrædelse af dyreværnsloven.

- Men han har fået en overhaling af patruljen, og skal så desuden selv betale for at får sat bil-ruden i igen.

- Det var ikke muligt for låsesmeden at komme ind i bilen, og så har man i stedet fået af-listet et vindue i bilen, og har så fået hunden ud på den måde, fortæller Torben Stormer.

Bliver til en ovn

Dyrenes Beskyttelse anbefaler på deres hjemmeside, at man aldrig efterlader sine dyr i bilen om sommeren.

De siger, at man som tommelfinger-regel kan gå ud fra, at man ved en ude-temperatur på 20-25 grader kan opnå en temperatur på 40-50 inde i bilen på bare en halv time.

Finder man det alligevel nødvendigt at efterlade et dyr i bilen, anbefaler de at man parkerer i skygge, laver luft-gennemstrømning i kabinen, eksempelvis ved at åbne to vinduer, at der er adgang til frisk vand i bilen og at man lægger en seddel i forruden med sit telefonnummer, hvis en kritisk situation skulle opstå.