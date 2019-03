Målt til 178 kilometer i timen på landevej: Slipper for straf

En vanvids-bilist slipper for en stor bøde, efter han blev målt til at køre mere end 100 procent for stærkt.

Sydjyllands Politi fangede fredag aften føreren i at køre 178 kilometer i timen på et sted, hvor det kun var tilladt at køre 80, det oplyser politiet på twitter.

ATK vognen netop passeret af meget travl bilist på Hellevad-Bovvej i Aabenraa kommune, 178km/t i 80zone er både tåbeligt og fuldstændig uforsvarligt. Bilisten slipper dog for straf, da hastigheden blev målt i modsat retning. Men pas nu på hinanden i trafikken #atkdk #politidk pic.twitter.com/yTCVU2Ppy7 — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) March 8, 2019

Det skete på Hellevad-Bovvej i Aabenraa kommune. Bilisten slipper dog for straf, da hastigheden blev målt i modsat retning.

- Man kan godt give en straf, hvis man foretager målingen fra en anden side vejen, men i og med at bilen er kommet fra modsatte retning, så har udstyret nok ikke fanget nummerpladen, fortæller Søren Stragaard, der er vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi.