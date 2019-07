Måtte ikke få gratis bolle: Kastede keramik efter ekspedient

Søndag morgen blev en kvinde så fortørnet over, at hun ikke kunne få en gratis 'børnebolle' i Lagkagehuset i Kongens Lyngby, at hun kastede en keramikskål efter en kvindelig ekspedient.

Kvinden havde ikke noget barn med i bagerforretningen, hvorfor hun ikke kunne få den gratis bolle.

Det skriver Nordsjællands Politi i døgnrapporten.

Ekspedientens kollega forsøgte at få den keramik-kastende kvinde til at blive i forretningen, indtil politiet kom, men en mand, der var i følgeskab med kvinden, skubbede kollegaen væk. Derefter kørte de to fra stedet.

- Vi har registreringsnummer på den bil, de kørte væk i, så vi vil forsøge at få fat i dem, siger Henriette Døssing, presseansvarlig i Nordsjællands Politi.