Macron frasiger sig fed pension

De færreste ville nok sige nej tak til en livslang, månedlig pension på 46.500 kroner.

Men det er nøjagtig, hvad den franske præsident Emmanuel Macron har gjort. Den beslutning er taget samtidig med, at han forsøger at ændre det generelle franske pensionssystem, skriver Danmarks Radio.

- Vi befinder os i en æra, hvor de folkevalgte skal gå foran med et godt eksempel, lyder det i en pressemeddelelse.

DR's internationale korrespondent Stéphanie Surrugue spår, at frasigelsen af pensionen vil få en blandet modtagelse.

'Der vil være dem, der hylder præsidenten for selv at gå forrest midt i forhandlingerne om en pensionsreform.'

'Og der vil være dem, der opfatter det som en letgennemskuelig spin-manøvre fra en i forvejen velhavende mand, der næppe nogensinde vil få et lavtlønnet arbejde, når han en dag forlader præsidentembedet', skriver hun.

Sikret siden 1955

Den fede præsidentpension har ellers været sikret ved lov siden 1955, hvor alle franske præsidenter, uanset hvor lang tid, de har bestredet embedet, har fået den.

Præsident Macron frasiger sig ikke kun sin egen pension, men laver reglerne om for alle fremtidige præsidenter.

Således vil franske ministre og præsidenter i fremtiden høre ind under et pointsystem, som er lig det, præsidenten prøver at få indført hos den generelle befolkning.

Emmanuel Macron bliver den første præsident i 75 år, der ikke modtager pensionen.