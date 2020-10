Macron: 'Islamitisk terror'

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, siger, at fredagens drab på en skolelærer i Paris var et islamistisk terrorangreb

Den franske præsident præsident Emmanuel Macron melder nu klart ud, at man vurderer, at der fredag var tale om et terrorangreb, da en lærer blev halshugget i en forstad til Paris.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Mere direkte er ordlyden, at knivdrabet er et udtryk for 'islamitisk terror.'

- En borger er blevet dræbt i dag, fordi han var lærer, og fordi han underviste om ytringsfrihed, siger Macron nær den skole, hvor læreren blev dræbt tæt ved.

- Hele landet står bag vores lærere. Terrorister må ikke splitte Frankrig.

Her ankommer den franske præsident Macron til gerningsstedet i forstaden til Paris. Foto: Ritzau Scanpix/CHARLES PLATIAU

Gerningsmanden blev efter drabet på historielæren selv skudt og dræbt af politiet.

Angrebet skete omkring klokken 17 fredag nær skolen i Conflans Saint-Honorine, der er en forstad i det nordvestlige Paris.

Offeret var skolelærer på mellemskoleniveau. Han har vist karikaturtegninger af profeten Muhammed i undervisningen, oplyser politiet til AFP.

Ifølge avisen Le Parisien viste han billederne i forbindelse med en time om ytringsfrihed.

En politikilde fortæller til nyhedsbureauet Reuters, at gerningsmanden ifølge vidner skal have råbt 'Allahu Akbar (Gud er størst, red.)' i forbindelse med angrebet. Den information er ved at blive undersøgt nærmere.

