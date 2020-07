Maddie-sagen intensiveres: Beder politiet grave på nyt sted

I tre år boede den 43-årige, pædofilidømte tysker Christian B., der er mistænkt for at stå bag britiske Madeleine McCann's forsvinden i 2007, i et isoleret kolonihavehus i byen Braunschweig.

Nu vil kolonihavens nuværende ejer, Sabine Sellig, naboer og beboere i nærområdet have politiet til at komme og grave på grunden - som de har gjort det siden i mandags på en anden kolonihavegrund nær Hannover cirka 70 kilometer derfra.

Det skriver The Sun.

Her fandt efterforskerne i går, hvad der tyder på at være en skjult kælder under kolonihaven, som han boede i, i den periode, hvor treårige Maddie forsvandt.

Onsdag fandt tyske efterforskere det, der ligner en skjult kælder under kolonihavehus, hvor Christian B. tidligere har boet. Foto: Ritzau Scanpix.

'Den tyske Maddie'

I Braunschweig boede Christian B. angiveligt fra 2013 til 2016 i kolonihavehuset, der ligger afsides for enden af en jensbanestrækning.

Blandt de lokale hæfter man sig ved, at femårige Inga Gehricke - kaldet 'den tyske Maddie' - forsvandt sporløst fra området i netop denne periode.

Fælles for Christian B.'s to kolonihaver er, at de begge skulle have skjulte kældre.

Madelein McCann var blot tre år gammel, da hun i 2007 forsvandt sporløst fra et hotelværelse i den portugisiske ferieby Praia da Luz. Christian B., der er dømt pædofil, er nu - 13 år senere - hovedmistænkt for at stå bag hendes forsvinden.

Etablerede selv kælder

En af naboerne i kolonihaveforeningen i Braunschweig fortæller til The Sun, at den mistænkte gjorde sig upopulær i foreningens ledelse, da han - uden tilladelse - gravede en kælder under sit hus.

- Han fjernede gulvet og gravede et kæmpe hul under sit hus. Han fjernede alle sten i tre meters dybde, siger Manfred Richter til mediet, der befinder sig på stedet.

- Hullet var tre gange seks meter. Han bar alle sten ud foran huset og efterlod en kæmpe bunke i haven, lyder det.

Ifølge naboen dækkede Christian B. hullet til med træplanker og genetablerede gulvet.

- Det tog ham næsten to måneder at gøre det.

Her er kolonihavegrunden fra Hannover - den grund, der onsdag afslørede en hidtil skjult kælder under jorden. Foto: Ritzau Scanpix.

Nye ejer bange

Ven til Sabine Sellig, der ejer den 'nye' grund, siger til The Sun, at hun er bange.

- Hun har tryglet politiet om at komme med hunde. Som hun siger: 'Jeg er bekymret for, at jeg sover oven på et lig', fortæller Thomas Tager.

Ifølge formanden for kolonihaveforeningen, Juergen Kruimstoh, betalte Christian B. i omegnen af 500 kroner om året for huset. Han husker, at Christian B. ejede en Mercedes kassevogn og havde to hunde, og at:

- Hans afrejse herfra i 2016 var mærkelig.

- Han gav mig besked (om sin opsigelse, red.) om eftermiddagen, satte sig ind i sin pakkede bil, og derefter hørte jeg aldrig fra ham igen.

Christian B. sidder i øjeblikket fængslet i en anden sag, der omhandler narkotika.

