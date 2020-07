Maddie-sagen: Politi leder i brønde

Portugisisk politi leder efter Madeleine McCanns lig i brønde.

Det beretter det portugisiske statsmedie RTP om ifølge tyske Bild og engelske The Sun.

Brøndene er lokaliseret ved Algarve i samme område, hvor pigen forsvandt fra i 2007.

Ifølge RTP har politiet fundet 'fundamentale beviser', der binder sagens hovedmistænkte, tyske Christian B, sammen med Maddies forsvinden.

Christian B er hovedmistænkt i sagen og sidder i forvejen i spjældet. Foto: Shutterstock

Nu leder man altså efter hendes lig i brønde, hvor man også får assistance fra brandmyndighederne.

RTP beretter videre, at 43-årige Christian B ligeledes sættes i forbindelse med en anden forsvindingssag. Desuden blev han anholdt i 2017 for at blotte sig på en legeplads. Et tidspunkt, hvor han var efterlyst og på flugt fra tysk politi.

Christian B har haft flere adresser i området, og det er særligt på de adresser, hvor politiet gennemsøger brøndene.

Madeleine McCann var på ferie med sin familie i Portugal, da hun forsvandt i 2007 - få dage før sin fire-års fødselsdag.

Tidligere skrev medier, at politiet havde forklaret til McCanns forældre, at Madeleine blev betragtet død.

Men det afviste forældrene pure.

