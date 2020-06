Mads dræbt i trafikulykke: 'Vi skulle så meget'

Den afdødes veninde gennem mange år er for knust til at tale om tabet af den 37-årige mand, der sammen med sin mor og faster mistede livet i Bogense

En familie er blevet revet itu, efter at en 26-årig-mand i høj fart torpederede en bil i Bogense søndag aften.

En voksen mand, hans mor og hans faster mistede alle livet.

Tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) har allerede udtrykt sin sorg over at have mistet sin nære medarbejder og personlige assistent, den 37-årige Mads Hoppe.

Det gælder også stribevis af venner, som begræder de tragiske dødsfald, blandt andet på Facebook.

Mads Hoppe kendte et hav af mennesker og efterlader sig et gabende tomrum hos sine venner. Privatfoto

Ud og spise

'Min elskede Momo!! Mads Hoppe min elskede tætte og fortrolige vidunderlige ven. Jeg elsker dig herfra til enden af universet! Og lige nu er jeg total knust!!,' skriver April C. Califano, som tilføjer, at hun og Mads Hoppe talte sammen i lørdags.

'Vi skulle ud og spise når du var hjemme fra Fyn! Vi skulle shoppe færdigt til soveværelset... vi skulle så meget...,' lyder det videre, før kvinden slår fast, at:

'Jeg HADER spritbilister!'

Hun refererer til den 26-årige mand, der kørte bilen, som ramte bilen med Mads Hoppe og hans familiemedlemmer. Han flygtede fra ulykkesstedet, men blev siden anholdt og mandag eftermiddag fremstillet i grundlovsforhør. Han er sigtet for uagtsomt manddrab, spirituskørsel og for at flygte fra ulykken.

April C. Califano havde kendt Mads Hoppe i flere år, og de havde ifølge hende et meget dybt venskab. Privatfoto

Nægter spritkørsel

Ifølge en medpassager i den sigtedes bil kørte han med 140-150 kilometer i timen ad Assensvej og torpederede familiens bil, da den kørte ud i T-krydset fra Odensevej.

Selv har den 26-årige mand til politiet oplyst, at han kørte mellem 120 og 130 kilometer i timen. Den sigtede har erkendt, at han kørte for hurtigt, og at den anden part må have undervurderet hans hastighed. Til gengæld nægter han sig skyldig i spirituskørsel og uagtsomt manddrab.

Manden blev varetægtsfængslet i foreløbig fire uger - en afgørelse, den sigtede kærede til landsretten.

Mens han afventer behandlingen af kæremålet, fortsætter kondolencerne med at flyde ind på Facebook.

'Det er uvirkeligt at fatte du ikke er her mere. Du var der for mig da livet gjorde rigtig ondt. Jeg vil savne alle dine skønne kommentarer - grin og al den fest du kunne lave ud af ingenting,' skriver en anden veninde.

April C. Califano er for knust til at tale om tabet af sin nære ven Mads Hoppe, som mistede livet i søndags i en tragisk trafikulykke. Billederne bringes med venindens velsignelse. Privatfoto

Sidste måltid på McDonald's

En ven, som mandag befandt sig i Odense, da han modtog den ubærlige nyhed, beskriver, hvordan han derpå 'kørte mod aftensolen til stedet i udkanten af Bogense og lagde blomster' på vegne af venner og kolleger fra København.

'På vejen hjem mod København var det som om du var med mig i bilen. Som om din sjæl lige skulle et smut med til hovedstaden for at sige et sidste farvel. Du sad der på passagersædet og rokkede med til musikken, når der kom nogle numre du var særligt vild med.'

'Vi kørte forbi McD og fik sen aftensmad. Jeg var virkelig sulten, så der blev bestilt lidt for meget mad.. men det passede perfekt med at der var nogle nuggets og en jordbær shake i overskud til dig. Vi stoppede også lige i Karlslunde for at strække benene - og så jeg kunne få en cigaret og lidt frisk luft inden den sidste strækning hjem (det var blevet sent).'



'Jeg satte dig af på Rådhuspladsen lige ved H.C. Andersen statuen. Du havde nok foretrukket at blive sat af tættere på Kgs Nytorv. Mads, tak for godt selskab på turen!' lyder det videre i den personlige hilsen.

Dem er der mange af, og fælles for flere er, at afsenderne fortæller anekdoter, der vidner om, at Mads Hoppe var særdeles vellidt og har gjort et uudsletteligt indtryk på sine omgivelser.

Som endnu en veninde skriver:

'Verden har mistet en af sine sjældne, farverige og sprudlende originaler.'