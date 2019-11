Madsen i nyt kvinde-drama: Politi og låsesmed tilkaldt

Det vakte behørig opsigt, da Ekstra Bladet i sidste uge kunne afsløre, at musikeren Johnny Madsens manager Jeanett Exner har politianmeldt kæresten Rosita Jørgensen for at have sparket hende i hovedet under en fest i august.

Nu tyder noget på, at Johnny Madsen og Rosita Jørgensen efter avisomtalen ikke længere bor under samme tag.

Yderst pålidelige kilder oplyser til Ekstra Bladet, at Rosita Jørgensen ikke længere har fast bopæl i Johnny Madsens hjem på Fanø.

Vidner i området omkring Johnny Madsens bopæl kunne i sidste uge observere, at en politibil holdt på stedet, mens låsene på musikerens hus angiveligt blev udskiftet. Det skulle angiveligt være sket for at forhindre Rosita Jørgensen i at få adgang til huset.

Alle er tavse

Ingen af de tre hovedpersoner i trekant-dramaet ønsker dog at udtale sig i den spegede sag.

- Jeg har absolut ingen kommentar. Min advokat siger, at jeg ikke må udtale mig, lyder det fra Rosita Jørgensen.

Johnny Madsen sammen med vennen Anders Samuelsen ved festen, der angiveligt endte med et spark mod Jeanett Exner. Foto: Pineapple Entertainment ApS/TV2

Det har ikke været muligt at komme i kontakt med Jeanett Exner eller Johnny Madsen.

- Ingen kommentar, lyder det tirsdag formiddag fra kulturhuset Realen, hvor Jeanett Exner er kunstnerisk leder.

Fire vidner indkaldt

Det er således umuligt at sige, om forholdet mellem Madsen og Jørgensen er permanent forbi, eller om det blot er sat på standby indtil videre.

Til gengæld ligger det helt fast, at retssagen mod Rosita Jørgensen bliver til noget den 8. januar næste år.

Rosita Jørgensen har tidligere over for Ekstra Bladet betegnet anklagerne om vold som det pureste opspind.

Johnny Madsens mor: De udnytter ham

Der er indkaldt fire vidner i retssagen, som forventes at tage omkring to timer.

- Anklagemyndigheden har indkaldt tre vidner, og forsvaret har indkaldt et vidne. Jeg kan ikke oplyse, hvilke forklaringer vidnerne kommer med. Jeg kan kun sige, at de er indkaldt, fordi de har observeret noget, der er relevant for sagen, siger senioranklager Britt Ankersø fra Syd- og Sønderjyllands Politi til Ekstra Bladet.

Se også: Johnny Madsen i vildt trekantsdrama: Kæresten meldt for vold

Forbehold for erstatning

Ifølge anklageskriftet tager Jeanett Exner forbehold for at rejse et erstatningskrav mod Rosita Jørgensen.

Jeanett Exner, her fotograferet for nogle år siden med Fanøs borgmesterkæde om halsen! Privatfoto

Rosita Jørgensen risikerer en tur bag tremmer, hvis hun bliver kendt skyldig. Anklagemyndigheden har nemlig nedlagt påstand om fængselsstraf.

Haugaard om Johnny Madsens kvinde-bøvl: Drama er sgu godt

Rosita Jørgensen og Johnny Madsen. Nu er der knas i forholdet.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ville lænke sig til madvogn

Det er i øvrigt ikke første gang, at Jeanett Exner gør sig særligt bemærket i offentligheden.

I foråret truede den vestjyske kvinde i fuldt alvor med at lænke sig til en madvogn i protest over, at politikerne på Fanø ikke ville tillade, at madvognen blev opstillet foran kulturstedet Realen, hvor Jeanett Exner er kunstnerisk leder.

På trods af forbuddet opstillede Jeanett Exner alligevel madvognen ved Realen under et arrangement. Det udløste voldsom vrede fra byrådet på Fanø.

Jeanett Exner er Fanøs ulkronede drama queen. Hun truede i foråret med at ville lænke sig til en madvogn, hvis politikerne ikke makkede ret. Foto: John Randeris/Ritzau Scanpix

Jeanett Exner har også tidligere beskyldt politikerne på Fanø for at tænke mere på sig selv end på øens ve og vel.

Både Jeanett Exner og Johnny Madsen er hovedpersoner i TV2-serien 'Ja for Fanø', som følger de to i tykt og tyndt.

Programmet har dog behændigt undgået at beskrive det hadske forhold, der i årevis har været mellem Johnny Madsens Jeanett Exner og Rosita Jørgensen.

Johnny Madsen: Der rasler da nogle penge ind på kontoen

Se også: TV2 var med til festen: Tavs om trekantdrama

Johnny Madsens mor: De udnytter ham