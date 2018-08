Madsens forsvarer: Havde søgt om flytning til andet fængsel

Det var i Danmarks nyeste lukkede og mest sikre fængsel, Storstrøm Fængsel på Falster, at den drabsdømte Peter Madsen blev overfaldet af en medindsat onsdag aften. Her blev han slået, så han fik en skade i ansigtet og måtte til kortvarig behandling.

Han har siddet i flere måneder i Storstrøm Fængsel, efter han blev overflyttet fra Vestre Fængsel i København, hvor han sad i starten af sin varetægtsfængsling.

Peter Madsen overfaldet i fængslet

Peter Madsens forsvarer, Betina Hald Engmark, fortæller, at hendes klient længe har ønsket et andet fængsel end fængslet på Falster.

- Vi har gennem flere måneder søgt om, at han kunne blive overflyttet til Herstedvester, og det er ikke sket. Det er helt normalt, når det kun er strafudmålingen, der står tilbage, at der kan ske overflytning, siger forsvareren og tilføjer:

- Vi har søgt for flere måneder siden, og det, vi har fået at vide, er, at det ikke kan ske lige nu, siger hun.

Sådan ser cellerne ud i det nye fængsel på Falster, Storstrøm Fængsel, hvor Peter Madsen sidder. Foto: Per Rasmussen

Hun har ingen kommentarer til, om Peter Madsen har følt sig truet i fængslet forud for overfaldet.

Om begrundelsen for, at de har søgt om overflytning til Herstedvester siger hun:

- Der er en forventning om, at Herstedvester er det rigtige sted i en situation, hvor man er dømt for det, min klient er dømt for, siger hun.

Specialiseret i behandling

På Herstedvester er 95 procent af de indsatte mænd, de fleste har forstyrrelser i personlighedsstruktur og adfærd, og de er alle dømt for alvorlig personfarlig kriminalitet såsom drab og voldtægt.

Anstalten er specialiseret i behandling af indsatte, der har behov for psykologisk eller psykiatrisk behandling og rummer i alt 158 indsatte, hvoraf 35 var idømt forvaring, og 12 var idømt fængsel på livstid, ifølge Anstaltens tal fra april sidste år.

Kræves idømt tidsubestemt sanktion: Sådan er hverdagen for forvaringsdømte

Peter Madsen blev idømt fængsel på livstid i byretten, og ankesagen kører over tre dage i Østre Landsret i september. Her har han kun anket selve strafudmålingen og ikke skyldsspørgsmålet. Han ender altså under alle omstændigheder med en lang straf.

Overfaldet skete samme dag, som B.T. kørte en historie på nettet, hvor de beskrev, Peter Madsens liv i fængsel med ordene: 'Det er som et kollegieværelse med lys og varme farver'.

Ekstra Bladet afslørede allerede i maj, at Peter Madsen var flyttet til Storstrøm Fængsel.

Peter Madsen blev idømt livstid i byretten. Han har anket strafudmålingen, men ikke skyldsspørgsmålet. Foto: Sonny Windstrup

Dengang talte vi med institutionschef Michael Gjørup om de generelle forhold i det lukkede fængse og spurgte institutionschefen om følgende:

- Ofte sidder den type indsatte som Peter Madsen, der er dømt for et kvindedrab, i Herstedvester Fængsel. Er det meningen, at Storstrøm Fængsel også skal have disse livstidsfanger?

- Det vil vi også kunne have. Vi kan rumme stort set alle. Vi vil både skulle have livstids- og forvaringsdømte. Men det er ikke at sidestille med Herstedvester. De, som man vurderer, ikke kan profitere af den behandling, Herstedvester Fængsel kan give, sætter man ud på andre institutioner, sagde han dengang og tilføjede:

- Vi har selvfølgelig et sundhedscenter med psykiater og læge, men en egentlig terapeutisk behandling sidestillet med Herstedvester kan vi ikke tilbyde.

Herstedvester rigtigt sted

Kim Østerbye, formand for Fængselsforbundet, kender ikke konkret til Peter Madsens afsoningsforhold eller den konkrete sag. Men han mener, som Peter Madsens forsvarer, at Herstedvester er det rigtige sted for en indsat som Peter Madsen.

- Det man kan sige generelt om den type sag, uden at jeg udtaler mig direkte om Peter Madsen, er, at det måske vil være klogt at overveje, om den form for indsat med de træk, han har, bør sidde et sted, hvor han er mere velplaceret. I min verden vil Herstedvester faktisk være det bedst egnede sted til den type personlighedsfange, siger han.

- Hvorfor er det ikke smart, at han er på Storstrøm?

- Sådan som jeg kan læse mig til, så har han en så særegen personlighed og har i et eller andet omfang en fuldkommen benægtelse af sin situation, der gør, at han skiller sig for meget ud i det miljø, hvor det er den stærkeste, der bestemmer, siger han og tilføjer, at omtalen i pressen af Storstrøm som et luksusfængsel formentlig heller ikke er et fokus, som de indsatte er vilde med.

Omtalen af fængslet fik i går Kriminalforsorgen til at skrive følgende på Twitter:

Storstrøm er ikke noget "luksus"-fængsel, som BT skriver i dag. Det er Danmarks mest sikre fængsel, fyldt med elektronisk overvågning, daglige kontroller og omgivet af en 6 meter høj ringmur på Falster. pic.twitter.com/MHS8wVpd2J — Kriminalforsorgen (@Kriminalforsorg) August 9, 2018

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Kriminalforsorgen.