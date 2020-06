Madsens manager flygter i skjul

Rosita Jørgensen fejrede derimod frikendelsen for vold mod Jeanett Exner med et slag pool med vennerne

Musiker Johnny Madsens manager Jeanett Exner har i den grad en udpræget sans for dramatik.

Den svigtede da heller ikke, da Ekstra Bladet tirsdag eftermiddag opsøgte Jeanett Exner på hendes bopæl på Fanø.

Vi ville gerne høre, hvordan hun havde det med, at Johnny Madsens kæreste, Rosita Jørgensen, kort forinden var blevet pure frikendt for vold. Rosita Jørgensen var ellers tiltalt for at have sparket Jeanett Exner i hovedet under en fest i august sidste år.

Men det skulle Jeanett Exner åbenbart ikke have noget af at kommentere.

Jeanett Exners hus på Fanø. Hun flygtede ind gennem havelåge og fordør, da Ekstra Ville tale med hende. Foto: Christer Holte

- Hvad kan jeg hjælpe med, spurgte Jeanett Exner pænt, da Ekstra Bladet bankede på døren i det nyindstatte hus.

Exner var kommet ude fra vejen, så vi gik gennem forhaven tilbage til havelågen.

- Vi kommer fra Ekstra Bladet og vil gerne tale med dig om frifindelsen af Rosita Jørgensen.

Tonen fik en anden lyd

Så fik tonen ellers en anden lyd.

Exner krummede sig sammen og stormede sammenbøjet ind i huset, mens hun råbte: 'I skal ikke komme ind på min private grund'.

Herefter blev døren låst.

I kavalkaden af episoder i TV2 programmet 'Ja for Fanø' har selvsamme Jeanett Exner ellers aldrig været bange for at åbne helt op for for både Johnny Madsens og hendes eget privatliv.

SÅDAN OPSTOD BALLADEN Johnny Madsens kæreste Rosita Jørgensen og hans manager Jeanett Exner har gennem flere år hadet hinanden. Rosita Jørgensen kalder Exner en 'fed kælling' og 'Fanøs største dramaqueen'. Exner siger omvendt, at hun er bange for Rosita, som er både fysisk og psykisk truende. Under en teltfest, som Madsen og Exner holdt, gik Jeanett Exner ind for at tisse i den private bopæl, hvor Madsen og Rosita bor. Det tændte Rosita Jørgensen af. Hun smed Exner ud. Jeanett Exner har selv erkendt, at hun under den hurtige exit faldt på hovedtrappen. Herefter påstår hun, at Rosita Jørgensen sparkede hende i hovedet. Et forhold, som Byretten i Esbjerg nu pure har frikendt Rosita Jørgensen for. Vis mere Luk

Musiker og kunstmaler Johnny Madsen var anderledes venlig, da Ekstra Bladet troppede op ved hans private bolig og atelier. Han åbnede døren og sagde veloplagt og med et stort og hovedrystende smil:

- Nej, jeg har ikke nogen kommentar til sagen.

Ansigtsudtrykket viste med al tydelighed, at Madsen er mere end lettet over, at retssagen omsider er overstået. Men om der kommer mere ro på forholdet mellem Madsens to nærmeste kvinder er nok tvivlsomt efter den seneste batalje i retten.

Fejrede med pool

Rosita Jørgensen selv fejrede frikendelsen med at snuppe et slag pool sammen med vennerne i den lokale bowlingshal.

Rosita Jørgensen i gang med et spil pool. Foto: Christer Holte

- Jeg er meget lettet over frifindelsen. Det gik, som jeg havde forventet, og nu vil jeg bare hygge mig med vennerne her. For øjeblikket har jeg derfor ikke yderligere kommentarer, lød det fra en storsmilende Rosita Jørgensen.