Madsens Trekants-drama i retten

Johnny Madsens nærmeste to kvinder mødes ansigt til ansigt i retten i dag - Madsens ventes at holde sig langt væk

Klokken 09.00 i dag åbner det meget omtalte trekantsdrama mellem den vestjyske musiker Johnny Madsens kæreste og hans manager officielt.

Det sker, når de to kvinder tørner sammen i et retslokale i Byretten i Esbjerg klokken 09.00.

Her kommer Johnny Madsens kæreste Rosita Jørgensen og manager Jeanett Exner til at stå overfor hinanden ansigt til ansigt. Noget, som de to ikke har gjort gennem længere tid. De to hader nemlig hinanden af et godt hjerte.

Rosita Jørgensen er tiltalt for at have sparket Jeanett Exner i hovedet under en fest i august sidste år hos den kendte musiker. Ifølge anklageskriftet er Rosita Jørgensen tiltalt for vold - og dermed risikerer hun i værste fald en fængselsstraf, hvis hun bliver kendt skyldig.

Sagen må gå sin gang

Rosita Jørgensen ønsker ikke at kommentere den kommende retssag overfor Ekstra Bladet.

- Jeg har ingen kommentarer på nuværende tidspunkt. Nu må sagen gå sin gang, siger Rosita Jørgensen forud for retsmødet til Ekstra Bladet.

Hun har dog tidligere betegnet anmeldelsen som det rene opspind fra Jeanett Exners side.

Jeanett Exner har heller ikke på noget tidspunkt - trods gentagne henvendelser - ønsket at tale med Ekstra Bladet om den prekære sag, der har anbragt Johnny Madsen lige midt i det feminine minefelt.

Det ventes dog ikke, at den musikalske hovedperson dukker op til seancen i retten. Han er ikke indkaldt som vidne. Madsen sad nemlig i et telt udenfor sit hjem og var angiveligt ikke i stand til at se, hvad der skete.

Jog hende ud

Balladen mellem de to kvinder opstod angiveligt, da Rosita Jørgensen opdagede, at Jeanett Exner var inde i Johnny Madsens hjem.

- Jeg vil ikke have Jeanett inden for dørene. Der har længe været et anstrengt forhold mellem Jeanett og mig. Den pågældende aften var der et stort offentligt arrangement foran Johnnys hus. Vi satte et skilt på døren ind til vores hjem, hvor der stod 'Ingen adgang', har Rosita Jørgensen tidligt fortalt Ekstra Bladet.

Rosita jog Jeanett ud af huset, men om det vitterlig skete med et spark i hovedet, bliver nu op til retten at afgøre.

Retsmødet ventes at tage hele formiddagen. Der er indkaldt flere vidner. Det er uklart, om der afsiges dom samme dag.

Stadig kærester

Efter Ekstra Bladets omtale sidste efterår, gik Johnny Madsen og Rosita Jørgensen en kort overgang fra hinanden. Siden er parret dog blevet set sammen både i Spanien og adskillige gange på Fanø.

Rosita Jørgensen er da også - ifølge Ekstra Bladets kilder - flyttet tilbage til den kendte musiker.

- Det har jeg heller ingen kommentar til, siger Rosita Jørgensen.

