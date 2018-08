Madsens ven om overfald: Det undrer mig ikke

Peter Madsens ven gennem mange år, Jens Falkenberg, er ikke overrasket over, at Peter Madsen er blevet overfaldet af en medfange i Storstrøm Fængsel på Falster, som hans forsvarer, Betina Hald Engmark, bekræftede over for Ekstra Bladet fredag.

Peter Madsen overfaldet i fængslet

- Der er mange, der har sagt, at han får tæv, når han kommer i fængsel, siger Jens Falkenberg og fortsætter:

- Så det undrer mig egentlig ikke, at der er nogen, der synes, de har lyst til det, og alligevel undrer det mig, for dem der sidder derinde er jo heller ikke guds bedste børn selv, siger han.

Madsens ven: Han har gjort noget utilgiveligt

Jens Falkenberg var med til at bygge UC3 Nautilus, der endte med et blive et grusomt gerningssted.

Han var selv inde i retten og vidne i sagen i byretten, og det forgangne år har naturligt nok påvirket ham.

Efter overfald på Madsen: Fængslet har taget forholdsregler

Godt med ro

- Det har været rart, at der har været ro, efter dommen faldt. Det har været, som om luften fuldstændig er gået af ballonen, siger han.

Peter Madsen blev idømt livstid for sexdrab på Kim Wall i april i år. Han har kun anket strafudmålingen og ikke skyldsspørgsmålet. Foto: Sonny Windstrup

- Det er et år siden, at Kim forsvandt. Hvordan har du det nu?

- Det er mærkeligt. Jeg synes, det er så sørgeligt. For Kim og Kims familie. Og jeg synes også, at det er synd for Peter og Peters familie. I sidste ende er det synd for os andre, at vi har været på denne her følelsesmæssige rejse, det har været at forholde sig til, at stå med en ven i den her situation, siger han.

Ekstra Bladet talte også med Jens Falkenberg, efter han havde vidnet i retten. Her sagde han blandt andet, at han havde svært ved at finde ud af, hvordan han skulle reagere på anklageren mod vennen, som han har kendt i 14-15 år.

Madsens forsvarer: Havde søgt om flytning til andet fængsel

– Jeg kan næsten ikke forholde mig til det. Jeg kender Peter som en hyggelig fyr, der er vild med sin kat og Snøfler, og lige pludselig er han anklaget for at have parteret en sød, ung pige. Det er ikke til at fatte, sagde han blandt andet dengang.

Ven om Madsen: Jeg vil gerne besøge ham