Mænd fængslet for at torpedere rival med bil

En 29-årig mand blev bevidst kørt ned i Nykøbing Falster sent lørdag aften, da nogle mænd i to biler var mødtes for at få talt ud om nogle uoverensstemmelser.

Tre af deltagerne sigtes for at ville dræbe den 29-årige, der er blevet bragt til Rigshospitalet i København.

Desuden er to andre mænd anholdt, fordi de medbragte et haglgevær til mødet. Søndag aften har en dommer besluttet, at alle fem mænd i første omgang skal tilbringe de kommende tre uger bag tremmer, oplyser politiet.

Det voldsomme sammenstød skete cirka klokken 22.30 på Stubberupvej. Seks til otte personer dukkede op i hver sin bil.

- Det var aftalt, at man skulle mødes på grund af nogle uoverensstemmelser, sagde efterforskningsleder Bo von Würden fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi søndag formiddag.

Det er ikke klart, hvad uenigheden gik ud på. Og da søndagens grundlovsforhør blev holdt for lukkede døre, afviser politiet at sige mere.

Tidligere søndag mente man dog at vide, at det meget vel kunne være en mindre kontrovers, som fik mændene til at gå grassat.

- Det er muligvis noget bagatelagtigt, formentlig noget med et opslag på Facebook, sagde Bo von Würden.

Det har ikke været muligt at få oplyst, hvilke skader den 29-årige har pådraget sig.

De tre mænd, som ifølge politiet sad i den bil, der ramte ham, sigtes alle for drabsforsøg. De er 21, 23 og 28 år. I retsmødet blev de dog ikke fængslet på en mistanke om drabsforsøg, men om grov vold.

Fra den anden side i konflikten sigtes to mænd, der begge er 29 år, som nævnt for at have et skydevåben på offentligt sted. Haglgeværet blev dog ikke affyret.

Politiet understreger, at de anholdte ikke menes at have forbindelse til kriminelle grupper.