Mænd fængslet: Overfaldt betjente

Fire mænd er foreløbigt fængslet i sagen om et overfald på to politibetjente. De fire blev anholdt mandag, og fremstillet i grundlovsforhør i går, tirsdag.

Her nægtede de sig skyldige.

Omtalte overfald udspandt sig kort før midnat 18. juli i år ud for en beværtning på Landgreven i hjertet af København. Her blev der både kastet med glas og flasker ligesom en anholdt undervejs i forløbet blev forsøgt befriet.

I følge Ekstra Bladets oplysninger har de anholdte tilknytning til miljøet omkring Christianias Pusher Street. Men dette ønsker politiet ikke kommentere:

- Retsmødet blev holdt for lukkede døre, og derfor kan jeg kun forholde mig til den del af sagen, der omhandler selve sigtelsen, siger Tanja Søderlund, anklager.

De fire sigtes foreløbigt for grov vold mod de to betjente, ligesom en af de er sigtet for forsøg på befrielse af en anholdt.

Desuden sigtes de for at tilskynde andre til at at deltage i lignende overfald mod politiet.

Af sigtelsen fremgår det, at der kan være flere medgerningsmænd på fri fod.

Alle fire blev varetægtsfængslet i foreløbigt fire uger.

- At angribe politiet under en anholdelse er helt uacceptabelt og noget, vi ser med stor alvor på. Derfor er jeg tilfreds med, at retten har valgt at varetægtsfængsle de fire sigtede, siger Tanja Søderlund.