Mænd idømmes fængsel og millionbøder i stor svindelsag

Der er fredag faldet dom i en sag om moms- og skattesvindel for millioner af kroner i rengøringsbranchen

Københavns Byret idømmer fire mænd mellem tre og seks års fængsel i sag om moms- og skattesvig i rengøringsbranchen.

De idømmes desuden bøder på mellem 52 millioner og 117 millioner kroner. Dertil kommer, at de skal betale beløb svarende til de enkelte bøder tilbage til Skat.

De fire mænd er kendt skyldige i at have arrangeret systematisk svindel med moms, skat og arbejdsmarkedsbidrag for sammenlagt cirka 117 millioner kroner.

Svindlen blev begået i 14 forskellige selskaber fra 2011 til 2014. De tiltalte har alle nægtet sig skyldige i det, der populært kaldes kædesvig.