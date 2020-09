Mænd jagede finker på ulovlig vis med limpinde

Ved at smøre lim på grene fangede to mænd fra Holbæk i weekenden 12 finkefugle af arten stillits. Mændene er blevet sigtet for overtrædelse af jagtloven.

De klæbrige grene var lørdag blevet sat op i et buskads på Stevns ved virksomheden Omyas kridtbrud ved Sigerslev.

- Vi fik en anmeldelse fra en fuglekigger, som gennem sin kikkert så, at der blev fanget fugle på den her måde, fortæller kommunikationsmedarbejder Charlotte Tornquist fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Da ordensmagten ankom til stedet, var 12 finker - om man så må sige - hoppet på limpinden, og var blevet spærret inde i et bur.

- Det var tydeligvis en planlagt jagt, hvor mændene havde medbragt den hurtigttørrende lim og et bur til at opbevare fuglene i, fortæller Charlotte Tornquist.

Fuglekiggeren, som anmeldte sagen, har fortalt politiet, at jagtmetoden med limpinde skulle være udbredt i Mellemøsten, hvor fuglene også anses som en delikatesse.

- Vi har ikke afhørt mændene om, hvad deres formål med at fange fuglene har været. Det er ikke så vigtigt for sagen. Det vigtige er, at fuglen er fredet og ikke må jages, fortæller Charlotte Tornquist.

De to mænd er 27 og 38 år og fra Holbæk. De har fortalt til politiet, at de ikke var klar over, at de brød loven.

Anklagemyndigheden skal nu se nærmere på sagens oplysninger og tage stilling til, nøjagtig hvilken bestemmelse i jagtloven mændene har forbrudt sig mod.

Derefter står mændene efter alt at dømme til at modtage et bødeforlæg fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Hvad fuglene angår, endte sagen godt.

- De har ikke taget skade og er blevet sluppet fri. Først var de dog lige med en tur på politistationen i Køge, hvor vi kontaktede Falck for at høre, om de kunne slippes fri, fortæller Charlotte Tornquist.

Stillitsen er ifølge Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside en almindelig ynglefugl i det meste af Danmark. Den er lidt mindre end den velkendte gråspurv og en af vore mest farvestrålende fugle.

Carduelis carduelis, som stillitsen hedder på latin, har et rødt, hvidt og sort ansigt og et gult bånd på vingerne. Fuglen er desuden karakteriseret ved at have et gennemtrængende flugtkald - altså dens kald, når den flyver.