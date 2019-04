Mænd løsladt i sag om voldsomt skyderi

De fire mænd, hvis anholdelser har været opretholdt efter skuddrabet i Rungsted lørdag aften, vil blive løsladt senere i dag, onsdag.

Sådan skriver Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse, der fortsætter:

'Tre af mændene fik deres anholdelse opretholdt i tre gange 24 timer, mens den sidste fik sin anholdelse opretholdt i to gange 24 timer. De løslades i løbet af onsdag, men er fortsat sigtede for drabsforsøg.

Nordsjællands Politi efterforsker sagen videre og er blandt andet i færd med at sammenholde fund fra gerningsstedet med de forklaringer, som vidner, forurettede og de sigtede er kommet med.'

To mænd fængslet efter skuddrab

Sideløbende med efterforskningen af selve sagen, som anses for at være et internt opgør mellem to kriminelle netværk i Nivå og Kokkedal, forsøger Nordsjællands Politi også at klarlægge et eventuelt hændelsesforløb forud for det skyderi, som havde dødelig udgang for en 20-årig mand fra Nivå , ligesom der pågår et arbejde med at forhindre gentagelser eller eventuelle hævnaktioner.

Nordsjællands Politi er endvidere massivt og synligt til stede i både Rungsted, Nivå og Kokkedal for at genoprette trygheden hos borgerne, skriver politiet endvidere.