Mærsk-direktør og kone overfaldet: Hustruen død

Et overfald på en Mærsk-direktør og hans kone i Nigeria fik et dødeligt udfald. Konen blev dræbt, og direktøren blev alvorligt kvæstet efter flere knivstik. Direktøren er stadig indlagt, men hans tilstand er stabil.

Det skriver flere nigerianske medier, og Mærsk bekræfter hændelsen over for Ekstra Bladet.

'Det gør os ondt at bekræfte, at en kollega og hans familie er blevet udsat for et overfald i deres hjem i Lagos, Nigeria. I forbindelse med overfaldet afgik hans kone ved døden. Overfaldet skete om aftenen den 8. december 2019. Vores kollega er indlagt på hospitalet, og hans tilstand er på nuværende tidspunkt stabil. Parrets tre børn er uskadte og hos familien,' oplyser Mærsks pressetjeneste i en mail til Ekstra Bladet.

Direktøren hedder Gildas Tohouo og stammer fra Cameroun. Direktøren er ansat i Mærsks datterselskab i Nigeria og bor med sin ungarske kone i den nigerianske hovedstad, Lagos.

Drabet skete søndag aften, hvor to gerningsmænd brød ind i Mærsk-direktørens hjem og overfaldt parret med knive.

Ifølge medierne skulle parrets tre børn have været hjemme på daværende tidspunkt, men de slap uskadt fra det forfærdelige overfald på deres forældre.

Ud over at stikke parret med knive skulle gerningsmændene have tvunget dem til at drikke syre. Det skriver flere lokale medier.

Parret blev angiveligt overfaldet sent på aftenen, efter de havde holdt en fest.

To navngivne personer er blevet anholdt i sagen og har, ifølge det lokale politi, allerede erkendt forholdet.

Ifølge politiet har gerningsmændenes motiv været at begå røveri.

Den ene af gerningsmændene er ifølge medierne elektriker i den ejendom, hvor Mærsk-direktøren bor med sin familie.

Mærsk-direktøren har været ansat i Mærsk i mange år og har tidligere arbejdet for rederiet i Kina.

Han har siden 2016 været ansat i Mærsks datterselskab i Nigeria.

'Vores tanker og dybeste sympati går til vores kollega og familien, og vi gør alt hvad vi kan for at støtte dem i denne svære tid. Det er en tragisk situation, som vi er dybt berørte af,' siger Vincent Clerc, kommerciel direktør i A.P. Møller - Mærsk A/S, i en skriftlig kommentar til Ekstra Bladet.