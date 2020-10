Mærsk knaldet for ulovlig våbentransport

Shippinggiganten Mærsk har fået en bøde for ulovligt at transportere våben. Mærsk opdagede selv fejlen og meldte det til myndighederne

Et af landets mest hæderkronede firmaer har fået et hak i den syvtakkede stjerne:

Mærsk er blevet knaldet for ulovligt at transportere våben. Nærmere bestemt torturinstrumenter.

Det kan Ekstra Bladet i dag fortælle i samarbejde med mediet Danwatch.

Konkret er der tale om, at Mærsk fra 29. maj til 30. juni sidste år transporterede 5000 elektriske knipler, der af myndighederne betegnes som tortoruinstrumenter. Lasten er sejlet fra Shanghai i Kina til Port Sudan i Sudan.

Mærsk har fået en bøde af Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) - i daglig tale bagmandspolitiet - på 75.000 kroner, og selskabet oplyser, at det var selskabet selv, som opdagede den ulovlige last.

Menneskelig fejl

'En last med ulovlige strømstave blev korrekt opfanget af vores avancerede screeningsystemer, men ved en menneskelig fejl desværre lastet ombord vores skibe på ruter fra Kina til Sudan. Den ulovlige last gemte sig i en sending med beskyttelsesudstyr,' siger Christian Kjærgaard-Winther, pressechef, Mærsk:

'Der er tale om en beklagelig og enkeltstående fejl, men ikke desto mindre et brud på dansk lovgivning, nærmere bestemt våbenloven, som vi selv har opklaret og indrapporteret til de danske myndigheder. Vi har fuldt ud samarbejdet med myndighederne og helt korrekt modtaget en bøde for lovbruddet, som vi naturligvis har accepteret,'

Politiet bruger dem

Selskabet ønsker ikke at fortælle, hvem der har bestilt de elektriske knipler, men ifølge Nasif Ahmed, sudanesisk menneskerettighedsadvokat og forfatter til bogen ‘Torture in Sudan 1989-2016’, er der en vis grund til at tro, at det er myndighederne, som står bag bestillingen:

- På baggrund af min forskning og erfaring vil jeg sige, at de elektriske knipler hovedsageligt anvendes af politiet eller hemmelige tjenester i Sudan - ikke så meget af militæret, siger han:

- De bruges som regel mod civile demonstranter på gaden og som torturinstrumenter i sikkerhedstjenesternes detentionscentre.

At Mærsk selv har anmeldt fejlen taler til deres ros, lyder det fra britiske Omega Research Foundation, som er specialiseret i at efterforske handel med torturinstrumenter og såkaldte ‘mindre-dødelige våben’. Men organisationen undrer sig over, at giganten dækker over kunden:

'Hvis Mærsk selv har meldt sig til politiet og sørget for, at varerne aldrig nåede frem, så har de jo håndteret fejltagelsen forbilledligt. Derfor virker det mærkeligt, at de ikke vil oplyse, hvem køberen af kniplerne var - der er i høj grad brug for gennemsigtighed på det her område,' lyder det i en skriftlig kommentar.

Navn holdes hemmeligt

Ifølge Mærsk er det dog ikke tilfældigt, at kundens navn holdes hemmelig:

'Maersk samarbejder aktivt med myndigheder og specialenheder over hele verden for at hindre ulovlig handel. Vi screener mere end 100.000 laster hver eneste dag og benytter os ligeledes af avancerede IT-systemer til at markere mistænkelige sendinger og opspore ulovlig last. For ikke at give aktører med ulovlige hensigter indblik i vores screening algoritmer og efterfølgende processer, deler vi alene detaljerede informationer med de samarbejdende myndigheder.'

Selskabet garanterer dog, at lasten ikke landet i de forkerte hænder.

'Maersk har taget alle forholdsregler for at tilsikre, at den ulovlige last forblev i vores varetægt under hele transporten og på intet tidspunkt frigivet i havn til hverken afsender eller modtager. Lasten er i dag på lovlig vis bortskaffet.'

Mærsk oplyser, at sagen blev meldt til Justitsministeriet, og sagen derefter blev overdraget til SØIK.