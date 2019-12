Mærsks kontorer stormet af politiet

A.P. Møller-Mærsk har onsdag fået sine kontorer i Rio de Janeiro og São Paulo ransaget af brasiliansk politi. Det oplyser det danske rederis hovedkvarter i København.

Det er sket i forbindelse med en korruptionsundersøgelse, skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Mærsk kan bekræfte, at dets kontorer i Rio de Janeiro og São Paulo er blevet gennemsøgt af Brasiliens føderale politi 18. december 2019, lyder det i en erklæring fra selskabet.

Rederiet siger, at det fuldt ud vil samarbejde med myndighederne. Men det ønsker ikke at udtale sig yderligere om sagen.

Anklagemyndigheden i Brasilien oplyste tidligere onsdag, at Mærsk og selskaberne Tide Maritime og Ferchem er blevet inddraget i den seneste fase af en stor korruptionsundersøgelse.

Det skal angiveligt handle om svindel i forbindelse med shippingkontrakter for det statslige olieselskab Petrobras.

- Vi gentager, at - som følge af selskabets faste politik - A.P. Møller Mærsk arbejder imod alle former for ulovlig adfærd, hedder det i erklæringen fra det danske rederi.

Ifølge det brasilianske medie Folha de S. Paulo er det en række mistænkelige betalinger på mindst 3,4 millioner dollar, der bliver gransket af myndighederne.

Betalingerne er ifølge mediet en del af 11 Mærsk-kontrakter med Petrobras til en værdi på i alt 100 millioner dollar - cirka 670 millioner kroner.

Petrobras har længe været genstand for en stor korruptionsundersøgelse i Brasilien.

Efterforskningen blev indledt i 2014 og involverer store pengesummer, adskillige toppolitikere og store virksomheder.

Sagen fik i 2015 det danske bagmandspoliti til at undersøge, hvilken rolle A.P. Møller - Mærsk har spillet.

Forinden var det kommet frem, at det danske rederi sammen med en række andre store internationale selskaber var under mistanke for at have bestukket direktører i Petrobras for at bane vejen for nye kontrakter.

Mærsk har afvist alle beskyldninger.