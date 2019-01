Mafia-datter i modvind: Opkalder restaurant efter faderens ikoniske hjemby

Datteren af et tidligere overhoved i den sicilianske mafia møder kritik, efter hun har navngivet sin nye restaurant efter byen Corleone, hvor hendes berygtede far blev født

Lucia Riina, den yngste datter af mafia-bossen Salvatore Riina, får nu massiv kritik i Italien, efter hun har valgt at navngive en restaurant efter sin fars ikoniske hjemby, Corleone.

Det ikoniske Corleone-navn blev for første gang verdensberømt, da den amerikanske forfatter Mario Puzo i 1969 skrev romanen 'The Godfather', der få år senere blev omsat til tre prisbelønnede film.

Bæstets datter

Nu er navnet Corleone så tilbage, og ikke på film, men som navnet på en restaurant tæt på Triumpfbuen i Paris, og kvinden bag restauranten gør kun beslutningen endnu mere interessant.

Den 37-årige kunstmaler Lucia Riina er nemlig det yngste barn af den afdøde mafia-boss Salvatore Riina, der i 80'erne og 90'erne stod i spidsen for den berygtede kriminelle organisation Corleonesi, hvilket endvidere placerede ham som den øverstkommanderende i den sicilianske mafia.

Endnu et billede af den berygtede mafia-boss under en retssag, denne gang i Bologne i 1996. Foto: Gianni Schicchi/AP

Riina, også kendt som 'The Beast' - på dansk 'Bæstet', blev kendt som en særligt hensynsløs mafia-boss, fordi han forbrød sig mod de uskrevne regler, der foreskrev, at man ikke måtte dræbe kvinder og børn.

Han siges desuden at have beordret stribevis af mord på sagesløse borgere i Sicilien, alene med henblik på at distrahere det lokale politi.

Han menes at være ansvarlig for mordet på hundredevis af mennesker, herunder en 13-årig dreng, der blev kidnappet, kvalt og opløst i syre, skriver The Guardian. Riina afsonede 26 livstidsdomme i et fængsel i Parma, da han døde af cancer i 2017.

Berygtet mafiaboss død

'Fuldstændig uacceptabelt'

Og nu bruger hans yngste datter så hans fødeby - og blodige eftermæle - til at sælge traditionelle siciliansk mad i hjertet af den franske hovedstad.

'Oplev autentisk Italiensk-Siciliansk mad i hyggelige og elegante rammer', lyder det blandt andet på restaurantens Facebook-side.

Foto: Corleone Restaurant Paris/Facebook

Åbningen af 'Corleone' har fået massiv kritik i Italien, blandt andet fordi de fleste troede, at Riinas familie var i økonomiske problemer, efter at store dele af deres værdier var blevet konfiskeret, da faren blev anholdt.

Tirsdag påbød skattemyndighederne i Sicilien så Riinas familie at betale 2 millioner euro, svarende til lige knap 15 millioner kroner, som betaling for de 24 år, hvor han sad fængslet.

'Det er fuldstændig uacceptabelt. Det er ikke retfærdigt, at medlemmer af en familie, der har ødelagt byens image og dræbt dusinvis af lokale, nu bruger vores bys navn til at tjene penge', siger Corleones borgmester, Nicolò Nicolosi, til The Guardian.

The Godfather

De to første film i Godfather-serien, The Godfather (1972) og The Godfather: Part 2 (1974), med Marlon Brando i hovedrollen som Don Vito Corleone, ligger henholdsvis på anden- og fjerdepladsen over verdenshistoriens bedste film på den toneangivende filmdatabase IMDb.

For sin ikoniske præstation som overhovedet af den italienske mafia i 1940'ernes New York blev Marlon Brando desuden belønnet med en Oscar, som han dog nægtede at modtage i protest mod USA's regerings behandling af indfødte amerikanere.

