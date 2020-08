Magnetfiskere gør vildt fund

Kent Sandgaard og hans kammerat har lørdag formiddag gjort et alarmerende fund under magnetfiskeri i Utterslev Mose ved Brønshøj

Cykler og stegepander. Grydelåg og indkøbsvogne.

Det er den sædvanlige fangst, når Kent Sandgaard kaster snoren med den kraftige magnet i vandet.

Men på dagens tur sammen med en kammerat og deres to sønner på ni og 12 år, gav magnetfiskeriet en noget anden og mere eksplosiv gevinst ved Åkandevej, der ligger ved Utterslev Mose, i Brønshøj.

- I første omgang fangede vi det, vi forventede - en gammel cykel. Men så kastede vi den ud igen, og da magneten kom op, så jeg pludselig, at der sad tre-fire ueksploderede håndgranater på magneten, fortæller 51-årige Kent Sandgaard.

- Så stoppede vi og gik vi lidt væk, hvor vi kastede snoren ud igen. Det væltede nærmest bare op med gamle våben, som jeg mener må stamme fra Anden Verdenskrig. Til sidst stod vi altså med en fangst på otte-ti granater og en del fra et gammelt gevær.

En udsnit af kastegranaterne, der især blev anvendt af tyskerne under Anden Verdenskrig. Privatfoto.

Kent Sandgaard og hans fiske-makkeren har lagt - ikke kastet - alle granaterne i vandet igen, for - som Kent siger:

- Det er altså lidt 'federe', hvis de skulle eksplodere, at de gør det i vandet end i vores hænder.

En håndgranat med splitten i. Privatfoto.

- Hvad tænkte du, da du så alle de granater?

- Jeg tænkte 'fuck, mand'. Det er jo farligt, hvis magneten pludselig får fat i granatsplitterne og trækker dem ud.

- Så vi besluttede at stoppe helt. En lommekniv er måske meget sjov at finde, men det her er lige alvorligt nok, synes jeg.

Kent Sandgaard har ringet til Københavns Politi og anmeldt fundet. Ifølge Ekstra Bladets fotograf på stedet er politiets indsatsleder netop ankommet, og de afventer nu bomberydderne.

Politiet arbejder på stedet, men afventer bomberydderne. Foto: Stine Tidsvilde.

Privatfoto.

Privatfoto.