Makaber drabstiltale: Halshuggede mor med køkkenkniv

Distriktsretten i Sydney er nu klar til at behandle drabssag mod en 26-årig kvinde, der lider af panikangst og er tiltalt for at have skåret hovedet af sin mor og efterladt det på en nabos græsplæne

'Ikke skyldig.'

De to ord har den 26-årige Jessica Camilleri gentaget flere gange, når dommere og politiets efterforskere har spurgt til hendes rolle i drabet på hendes mor, Rita Frances, i den australske by Sydney tilbage i juli 2019.

Nu bliver det snart alvor. I en retshøring fredag satte Supreme Court i delstaten New South Wales dato på den spektakulære drabssag. Det oplyser det australske medie Daily Telegraph.

Jessica Camilleris forhold vil til sagens hovedbehandling i november blive vendt og drejet over fem retsdage.

Den unge kvinde, der i flere år har været ramt af panikangst og andre psykiske problemer, er tiltalt for at have slået sin mor ihjel ved at tildele hende flere knivstik og skære hovedet af den 57-årige kvinde med køkkenknive.

Skræmt af skænderi

Drabsofferet blev fundet død i sit hjem i St. Clair i en forstad til Sydney. Mor og datter boede på samme adresse.

Den blodige hændelse udspillede sig ifølge politiet i forlængelse af et skænderi, som var så højlydt og vakte så stor bekymring hos naboer, at de endte med at slå alarm til ordensmagten.

Det udviklede sig hurtigt til forfærdelse, da Rita Camilleris afskårne hoved blev lokaliseret på en nabos græsplæne. Resten af kvindens livløse krop blev fundet i hendes køkken.

På dagen fungerede Rita Camilleri angiveligt som babysitter for en anden datters fireårige søn, selvom drengens mor tidligere havde været bekymret for sin hjemmeboende søsters mentale helbred.

Takkede dommeren

I tiden frem imod drabet var Jessica Camilleri dog tilsyneladende i bedring. Nøjagtig hvad der kan ligge bag familiedramaet, er det ikke lykkedes at opklare.

Den drabssigtede kvinde har haft mulighed for at nedsat straf, hvis hun erkendte sig skyldig. Men den mulighed har hun ikke taget til sig.

Der er afsat fem retsdage til drabssagen. Den tiltalte er erklæret egnet til almindelig fængselsstraf, hvis hun kendes skyldig.

Jessica Camilleris afsluttende bemærkning, da hun fredag igen stod over for en dommer, var ikke ligefrem præget af bange anelser eller fortrydelse:

'Tak, ærede dommer. Så ses vi!'