Makaber sigtelse: Brændt ihjel af sin hustru

Familiefar og forretningsmand fundet livløs og med dødbringende brandsår i smeltet lænestol i sit hjem i australsk by

Angela Surtees sendte kys til sin mor og søster, da hun blev fremstillet i retten i Magistrates Court i Melbourne.

Den 33-årige australske kvinde får også brug for al den støtte, hun kan rumme, hvis hun kendes skyldig i den usædvanligt makabre drabssag, hun er varetægtsfængslet og sigtet i.

Lørdag morgen fandt politibetjente og redningsfolk ifølge 9news, The Australian og andre australske medier hendes tre år ældre mand, Daniel Surtees, siddende livløs i en nedsmeltet lænestol i parrets hjem i en forstad til byen Geelong.

Han havde svære forbrændinger over hele kroppen, og døde søndag på et nærliggende hospitals brandsårsafdeling.

Politiet sigtede kort efter Angela Surtees for at have brændt sin ægtefælle til døde.

Forældre til fem børn

I retten havde Angela Surtees hele den ene arm dækket af en kraftig forbinding. Om der var tale om forbrændinger eller andre kvæstelser, fremgår ikke af pressens dækning.

Det er også uklart, hvad optakten til mandens død kunne være. Men medierne rapporterer, at de havde været sammen i otte år og gift siden 2016.

I de første år var der tilsyneladende tale om stormende forelskelse.

På Facebook skrev Daniel Surtees i forbindelse med parrets et års bryllupsdag, at han nok har en hukommelse som en si, men at han havde fundet en 'sjæleven' i sin kone.

'Det kan være at vi har vores kampe og skænderier, men du betyder alverden for mig', lød hans kærlighedserklæring.

Skænderier før alarm

Daniel og Angela Surtees drev i fællesskab en foto-forretning.

Parret var forældre til fem børn. Hvor mange af dem, der var hjemme, da tragedien udspillede sig fremgår ikke af reportagerne.

Naboer har til nyhedsmediet Nine News fortalt, at de hørte skænderier fra parrets hus forud for de første alarmopkald

Retsmødet i Melbourne var kortvarigt, og gav ikke en dybere afklaring af, hvad der skete i parrets parcelhus.

Kvinden blev varetægtsfængslet indtil næste retsmøde 11. maj.