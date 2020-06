Makaber udvikling i kriminalsag fra USA: Børnelig fundet

Sagen strækker sig over flere stater og involverer efterforskning af tre forskellige dødsfald samt to børns mystiske forsvinden. Nu er jordiske rester fra to børn fundet på en adresse i Idaho

Den syvårige amerikanske dreng Joshua 'JJ' Vallow og hans 17-årige søster Tylee Ryan har været forsvundet siden september. Nu er der nyt i sagen, som har rystet USA.

Tirsdag fandt politiet jordiske rester fra to børn på en adresse i Rexbrug, Idaho.

Adressen tilhører Chad Daybell, der er gift med de to børns mor. Moren, Lori Vallow, blev anholdt i februar, efter at parret havde løjet om, hvor børnene befandt sig. Nu er også Chad Daybell i politiets varetægt.

Det oplyser assisterende politichef Gary Hagen på et pressemøde, skriver flere udenlandske medier, herunder CNN og BBC.

Politiet har udsendt en pressemeddelelse efter fundet af de jordiske rester. Politifoto

Tylee Ryan blev sidst set, da hun besøgte Yellowstone Nationalpark sammen med sin mor, bror og onkel 8. september.

Nogenlunde samtidig trak Lori Vallow den syvårige Joshua 'JJ' Vallow ud af skolen for at hjemmeskole ham. Kort tid efter forsvandt også han.

Lori Vallow er anholdt. Foto: Politifoto

Det var bekymrede familiemedlemmer, der slog alarm i november, da de ikke havde hørt fra børnene i to måneder. På det tidspunkt var Lori Vallow og Chad Daybell flyttet til Hawaii, hvor hun senere blev anholdt.

Flere besynderlige dødsfald

Resultaterne fra undersøgelserne af de jordiske rester er endnu ikke blevet offentliggjort, og det er derfor endnu ikke slået fast, om der er tale om de to efterlyste børn.

Sagen rækker dog langt ud over de to børns forsvinden. Den strækker sig over flere stater og involverer efterforskning af tre forskellige dødsfald.

Lori Vallows eksmand, Charles Vallow, blev 11. juli skudt og dræbt i Phoenix af Loris bror, Alex Cox. Broren hævdede, at han skød i selvforsvar.

Mordet blev ikke nemmere at opklare, da Alex Cox selv døde af ukendte årsager i december.

Ekskones lig gravet op

Også Chad Daybell har oplevet dødsfald i den nære familie, kort tid før han fandt sammen med Lori Vallow.

I oktober døde hans ekskone Tammy Deybell. Retsmedicinere vurderede dengang, at hun døde at naturlige årsager, men da Chad Daybell to uger efter hendes død giftede sig med Lori Vallow, blev politiet mistænksomme.

Man har herefter besluttet at grave Tammy Daybells lig op til yderligere undersøgelse.

Politiet efterforsker fortsat sagen.

