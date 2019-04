Makabre spor i dobbeltdrabssag

Den mentalt ustabile 28-årige mand, der er sigtet og varetægtsfængslet i surrogat for dobbeltdrab på to nære familiemedlemmer vest for Aarhus onsdag aften, er mere belastet, end politiets meldinger umiddelbart gav indtryk af efter hans anholdelse.

Det viser Ekstra Bladets aktindsigt i retsbogen fra det første grundlovsforhør bag lukkede døre i Retten i Aarhus. Her var manden ikke i stand til at møde op selv.

Han blev 'in absentia' varetægtsfængslet i fire uger. I retsbogens detaljerede gennemgang af kendelsen fremgår det, at politiet i forbindelse med den 28-årige mands anholdelse tæt på gerningsstedet i et rækkehus i den lille by Sabro, fandt 'blod og vævsrester på ham'.

Skoaftryk i rækkehus

De fund var med til at underbygge politiets drabsmistanke og dommerens beslutning om at varetægtsfængsle den 28-årige mand. Han er af en speciallæge blevet beskrevet som fjern, apatisk og psykotisk.

Flere spor var med til at understøtte dommerens begrundede mistanke om, at det var den nu sigtede, der med en kniv og en økse som våben dræbte de to familiemedlemmer - en 92-årig enkemand og en 61-årig kvinde.

En undersøgelse af hans sko og sålaftryk efter anholdelsen viste, at han havde været i den gamle mands rækkehus.

Det var her i et murstens-endehus i Højagerparken i Sabro, politifolk fandt de to familiemedlemmer onsdag præcis klokken 21.29. De afdødes kranier var knuste. Fundet udløste en større eftersøgning i nærområdet med politifolk og hunde.

For syg til afhøring

Politiet har endnu ikke med retsmedicinsk sikkerhed identificeret de to drabsofre.

Men kilder med nøje kendskab til familien bekræfter over for Ekstra Bladet, at der er tale om den unge mands mor og morfar. Kvinden var ofte behjælpelig med at lave mad til den gamle mand, som var gangbesværet og syg.

Den sigtede var over middag fredag i retten til grundlovsforhør efter at være meldt klar af lægerne på Psykiatrisk Hospital i Aarhus.

Men dommeren, anklageren og hans forsvarer vurderede på stedet, at han var for mentalt uligevægtig til at gennemføre en afhøring, så han selv kunne forstå, hvad der skete.

Retsmødet blev derefter aflyst på ubestemt tid og manden blev sendt tilbage til Psykiatrisk Hospital i Risskov.

