Malenes mor myrdet: Sorgen rammer hårdt nu

Malene Hasselblad, der blev kendt som vinder af 'Robinson Ekspeditionen', er chokeret over tabet af sin mor. Politiet mener, hun blev kvalt af en 26-årig, der er sigtet for tre drab på ældre på Østerbro

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Malene Hasselblads mor, Inez, var det sødeste og mest omsorgsfulde menneske. Men den 81-årige kvindes sidste minutter i live blev alt andet end omsorgsfulde, da en rovmorder trængte ind i hendes lejlighed, kvalte hende og stak af med hendes kreditkort med kynisk profit for øje.

En 26-årig tidligere straffet mand er sigtet for drabet på Inez Hasselblad og to andre ældre på 80 og 83 år i samme ejendomskompleks på Vangehusvej på Østerbro i København i februar og marts i år, men nægter sig skyldig.

I grundlovsforhøret blev der nedlagt navneforbud på Inez Hasselblad af hensyn til de pårørende. Men det er nu blevet ophævet med accept fra hendes datter, Malene Hasselblad, der blev kendt i offentligheden, da hun vandt 'Robinson Ekspeditionen' i 2001 og senere har medvirket i adskillige tv-programmer. Nu er hun foredragsholder, forfatter og coach.

Hun har accepteret ud fra tanken om, at navneforbuddet alligevel bliver ophævet på et tidspunkt, og at det ikke vil være rart lige meget hvornår. På den måde har hun selv lidt kontrol over situationen.

Et sidste farvel

48-årige Malene Hasselblad er dog stadig meget påvirket af chokket over tabet af sin mor på den værst tænkelige måde.

– Chokket er ved at lægge sig, så sorgen rammer hårdt nu, fortæller hun.

Liget af hendes mor er først nu blevet frigivet, så de kan sige et sidste farvel til hende.

- Lige nu ønsker jeg ro, også for mine børns skyld, til at vi kan holde mindehøjtidelighed for min mor og få hende sendt smukt og respektfuldt af sted på hendes sidste rejse, siger Malene Hasselblad.

Hun siger, at det gør tabet endnu sværere at håndtere, at hendes mor blev dræbt.

På sin Facebook-profil sætter hun ord på sine tanker i et opslag, som Ekstra Bladet har fået lov til at citere fra.

'Det faktum, at der her er tale om en menneskeskabt hændelse, med en der har haft en klar intention om at slå hende ihjel, og jeg ved, at hun i tiden, inden hun udåndede, har følt angst og frygt, lægger lige en ekstra dimension til sorgen. Så til dem, der spørger eller tænker, om jeg 'er ved at være okay/eller om jeg er ved at kunne lægge det fra mig, nu politiet har taget over', er det korte svar NEJ! Min mor, børnenes mormor blev myrdet! Hun blev revet væk uden varsel. Vi fik ikke sagt farvel!', skriver hun.

Til Ekstra Bladet siger hun:

- Jeg får ikke ro, før drabsmanden er dømt. Men selv efter der bliver det en livslang proces at leve med og finde en plads til sorgen.

Malene Hasselblad har været i chok, siden det stod klart, at hendes mistanke var rigtig - at hendes mor var blevet myrdet. Politiet havde ellers registreret det som en tragisk ulykke. Privatfoto

Dødsfaldene, der skete over fire uger, blev først registreret som naturlige, men på et pressemøde fortalte politiet, uden at identificere Malene Hasselblad ved navn, at det var datteren til det 81-årige offer, der vakte politiets mistanke, fordi hun pegede på en række mistænkelige omstændigheder ved hendes mors død, som, hun fik at vide, var en tragisk ulykke.

Hun sagde også til politiet, at de måske også skulle tjekke, om den mand, der var anholdt for drab på hendes mor, kunne have noget med de andre dødsfald at gøre, og i hvert fald tjekke, om også deres kreditkortet havde været misbrugt efter deres død.

Det førte til en større undersøgelse af i alt seks dødsfald i ejendomskomplekset, hvoraf den 26-årige mand nu altså er sigtet for tre drab. Inez Hasselblad og en 80-årige mand blev kvalt, mens den 83-årige kvinde var kremeret, før politiet gik ind i sagen.

Lille mor - Majestæten

Politiet har fortalt, at de blev kontaktet af datteren, der blandt andet mente, at hendes mors kreditkort blev misbrugt efter hendes død. Det samme er tilfældet med den 83-årige kvinde.

- Da jeg låste op til lejligheden (hendes mor, red.), var der en bestemt ting, der faldt mig i øjnene, som jeg undrede mig over. Jeg kan ikke sige hvilken ting nu. Men jeg blev ved med at sige til min kæreste, at der er noget galt. Det stemmer ikke. Og senere blev listen længere og længere. Og så var der til sidst det med dankortet, som var trumfen. Jeg ville være sikker på, at jeg havde så meget som muligt, før jeg gik til politiet, så de ikke kunne affærdige mig, har hun tidligere sagt til Ekstra Bladet.

Drabsoffers kendis-datter i retten: Jeg havde behov for at se ham

Hvad der ellers vakte Malene Hasselblads mistanke, ønsker hun ikke at fortælle nærmere om af hensyn til politiets efterforskning.

I et rørende opslag på Facebook giver hun et billede af det tab, som de kæmper for at bearbejde.

’Kæreste søde lille Mor. Majestæten. Mit hjerte er ved at briste, og jeg har slet ikke ord for mine følelser eller min sorg’.

’Hvis du vidste, hvordan dine venner, familie og naboer har reageret, og hvordan alle som en har omtalt og opfattet dig som det kærligste, sødeste og mest omsorgsfulde menneske, så ville det varme dit hjerte, som det varmer mit. Du var – og er – elsket og ikke mindst savnet’, skriver Malene Hasselblad i opslaget.

I opslaget er der også et billede af hende selv med den smukke 81-årige mor med sit lyse hår sirligt sat til siden med et spænde, perlehalskæde og en smil på læben.

Malene Hasselblads mor, 81-årige Inez Hasselblad, blev slået ihjel i sin lejlighed på Østerbro i København i marts i år. En mand er sigtet for drabet på hende og to andre ældre. Privatfoto bragt med tilladelse fra Malene Hasselblad

’Jeg vil huske dig som på billedet. Du var den smukkeste 81-årige, og jeg er sikker på, at der i tidens løb har været mange, der har kigget på dig og tænkt: sikken en laber larve. Mor, hils far og pas på os, fra hvor end du er. Jeg elsker dig,’ lyder Malene Hasselblads kærlige ord.

I retten igen

Da den 26-åriges varetægtsfængsling skulle forlænges 2. april i Københavns, mødte hun op i retten. Den sigtede mødte dog ikke selv op i retten, men var med på et videolink fra Vestre Fængsel, som er normal kutyme.

Den 26-årige sigtede nægter sig skyldig i drab på tre ældre mennesker. Privatfoto

- Jeg havde behov for at se ham. Jeg havde håbet, at det ikke var en videotransmission. Jeg havde behov for at se ham i øjnene. Ham, der er anklaget for at have taget min mors liv. Jeg har behov for at følge sagen til dørs fra min mors side. Selvom jeg godt ved, at jeg sikkert aldrig får sandheden fra ham, sagde Malene Hasselblad dengang til Ekstra Bladet.

Den 26-årige mand er beskyttet af et navneforbud. Det blev ophævet sidste onsdag i Københavns Byret, men blev kæret til landsretten.

Hans varetægtsfængsling blev tirsdag forlænget til 28. maj. Også her var Malene Hasselblad til stede i retten, mens han var med på videolink fra Vestre Fængsel. Dommeren valgte på anklagemyndighedens begæring at lukke dørene til fristforlængelsen på trods af protester fra den sigtedes forsvarer og pressen. Derfor er politiets mistankegrundlag stadig uvist.