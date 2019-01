Malthe Thomsen død som 27-årig

Malthe Thomsen er død i en alder af 27 år.

Det oplyser hans mor Gitte Thomsen til DR. Hun fortæller, at Malthe Thomsen døde af en blodprop i hjertet.

Malthe Thomsens mor fortæller til DR, at han blev fundet død i lørdags på sit værelse på filmhøjskolen, European Film College, i Ebeltoft.

Malthe Thomsen gennemlevede sit værste mareridt i 2014, da han som pædagogmedhjælper blev anklaget for krænkelser af børnehavebørn i New York. Han blev senere renset for anklagerne.

- Han var så meget mere end et offer fra sagen i New York både før, under og efter. Vi skylder ham, at han skal tales op. Hans liv skal være en hyldest til det levede liv. De fire år efter sagen blev taget fra hans unge liv, men han havde 22 år inden, og han havde rejst sig og blomstrede op på den højskole. Han havde det rigtig godt, fortæller moren til DR.

Falsk anklaget

Malthe Thomsen blev landskendt, da han blev falsk anklaget af en kvindelig kollega for at have befamlet 13 børn. Han sad varetægtsfængslet i amerikansk fængsel i juni og juli måned 2014.

Efter flere timers afhøring tilstod han faktisk forbrydelsen. Politiet fortalte, at de havde videomateriale af ham.

En lettet Malthe Thomsen, der ankom til Kastrup Lufthavn efter anklagerne om sexkrænkelser frafaldt af retten i New York. Arkivfoto: Rasmus Flindt Pedersen

Men hans sag blev droppet i november samme år.

Efter sagen blev afsluttet, færdiggjorde han pædadogstudierne. Men den skræmmende oplevelse i år 2014 satte en stopper for pædadgogdrømmene.

Filmhøjskolen

Han startede på filmhøjskolen i september måned 2018, der skulle være med til at skabe hans nye fremtid.

Det fortalte han, da Ekstra Bladet mødte Malthe Thomsen i august måned sidste år.

- Jeg kan mærke lettelsen, og jeg får mere energi, og tingene går den rigtige vej, sagde han dengang til Ekstra Bladet om fremtiden.

Der skulle gå fire år, fra Malthe Thomsen blev anklaget af sin kollega, til de to parter indgik et forlig på et ukendt millionbeløb 12. juni 2018.

Malthe Thomsen-sagen Juni 2014: En kvindelig kollega anklager Malthe Thomsen for at have forgrebet sig på 13 børn på sin arbejdsplads. 5. juni 2014: Kvinden, der anklager Malthe Thomsen, bliver fyret, og Malthe Thomsen får at vide af ledelsen på sin arbejdsplads, at sagen er lukket. 27. juni 2014: Kvinden melder Malthe Thomsen til politiet. Det fører til, at Malthe Thomsen bliver anholdt, afhørt og sigtet. 2. juni 2014: Malthe Thomsen bliver varetægtsfængslet i det berygtede fængsel Rikers Island, der ligger på en ø lidt uden for New York. 4. juni 2014: Daily News bringer en historie om Malthe Thomsen på forsiden. Han bliver betegnet som et 'sexmonster', der har forgrebet sig på flere børn. Avisen når frem til hans medindsatte. Det medfører, at han modtager trusler fra de andre indsatte. 5. juli 2014: Thomsen flyttes til isolation af hensyn til hans egen sikkerhed. 8. juli 2014: Malthe Thomsen løslades mod en kaution på 2,2 millioner danske kroner, da anklagens hovedvidne stadig er i Grækenland. Derfor skal der bruges mere tid på at undersøge sagen. Malthe Thomsen får besked om, at han ikke må forlade Manhattan og bliver iført en gps-fodlænke, der registrerer, hvor han befinder sig. 13. november 2014: Anklageren meddeler på et retsmøde, at de ikke er i stand til at løfte bevisbyrden og opgiver derfor at rejse tiltale mod Malthe Thomsen. 20. november 2014: Malthe Thomsen rejser hjem til Danmark. Kilder: DR og Malthe Thomsen Intet beløb er passende

Efterfølgende sagsøgte Malthe Thomsen og hans forsvarer Jane Fisher-Byrialsen både anklagemyndigheden, politiet og den kvinde som havde anklaget ham. Thomsen fik 500.000 kroner samlet af anklagemyndigheden og politiet 20. september 2016. 12. juni 2018 indgik han forlig med kvinden som havde anklaget ham, og her fik han et millionbeløb, som han ikke må oplyse. - Der er ikke noget beløb, som er passende for det, som jeg har været igennem. Det findes ikke. For mig har det handlet om, hvad der var muligt, og så prøve at få det bedst mulige udgangspunkt til at komme videre. - At opsøge retfærdighedsfølelsen er næsten håbløst. Nu er det kvinden, der anklagede mig, der bliver straffet hårdest, men for mig er det politiet og anklagemyndigheden, der skal være en tand klogere. - Jeg synes, at forliget var godt efter omstændighederne. Vi kunne ikke gøre det bedre, som tingene har udviklet sig. Det er en kæmpe lettelse at kunne betale mine forældre tilbage og komme videre, siger Malthe Thomsen til Ekstra Bladet.

