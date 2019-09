Mand afgået ved døden efter ulykke

En akutbil kørte sammen med en personbil mellem Hillested og Maribo på Lolland. Politiet kan bekræfte, at en cirka 60-årig mand er omkommet

Tidligere i dag kørte en lægeambulance og en personbil sammen, hvor Ekstra Bladet kunne fortælle, at tre personer var kommet til skade.

Den ene af de tre tilskadekomne er afgået ved døden. Der er tale om en cirka 60-årig mand fra Maribo, som kørte i personbilen. De pårørende er underrettet.

- En ambulance og en paramediciner kommer kørende efter hinanden med udrykning, fortalte vagtchef Lars Denholt tidligere søndag til Ritzau.

- Vi formoder, at bilen holdt i vejsiden, da der først kommer en udrykning med ambulance kørende. De passerer, og så drejer bilisten formodentlig ud fra vejsiden for at lave en u-vending, og så kommer paramedicinervognen og kører frontalt ind i bilen, fortæller Lars Denholt, vagthavende ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Føreren af lægeambulancen vil blive afhørt. Om han skal sigtes for at have overtrådt udrykningsbekendtgørelsen vil blive afklaret senere. Men først udestår en række undersøgelser, oplyser vagtchef Jan Nielsen til Folketidende.

Politiet fik anmeldelsen om sammenstødet klokken 12.23.