Mand alvorligt kvæstet i rodfræser-ulykke

En 63-årig mand fra Rørvig er mandag formiddag kommet alvorligt til skade i en ulykke med en rodfræser.

Det oplyser vagtchefen ved Nordsjællands Politi, Jan Hedager, til Ekstra Bladet.

Ulykken skete på en adresse på Friborgvej i Hillerød. Den er anmeldt til alarmcentralen klokken 10.38.

- Mistanken er, at han står og betjener denne her stubfræser, da maskinen får fat i noget af hans beklædning på højre side af kroppen. Så bliver han trukket tættere på maskinen for til sidst at blive ramt, siger Jan Hedagaer til Ekstra Bladet.

Manden har pådraget sig alvorlige skader på overkroppen på højre side, oplyser Jan Hedagaer videre.

Den 63-årige var kortvarigt bevidstløs. Han er blevet fløjet til behandling på Rigshospitalet.

Der var tale om privat udlejning af rodfræseren. Arbejdstilsynet har været tilkaldt til stedet for at undersøge arbejdsforholdene.

Sidst på eftermiddagen er meldingen fra politiet, at den 63-årige er uden for livsfare.