En mand er kommet alvorligt til skade efter at være kørt ind i et træ

En mand er torsdag formiddag kommet alvorligt til skade, efter han er kørt ind i et træ på Frederikssundsvej ved Ølsted Sydstrand nord for Frederikssund.

Det oplyser Nordsjællands Politi på Twitter.

Politiet oplyser, at der er tale om en soloulykke, og at et enkelt spor er blevet spærret som følge af ulykken.

Manden bliver kørt med politieskorte mod Rigshospitalet ad Hørup Skovvej og Hillerødmotorvejen.

De pårørende til den kvæstede mand er underrettet, oplyser politiet.

Opdateres...