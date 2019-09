Mand alvorligt skadet i trafikulykke

To trafikuheld i Nordjylland skaber mandag morgen trafikale problemer

En mand er alvorligt skadet, efter at han mandag morgen klokken 07.11 var impliceret i en trafikulykke.

Ulykken skete på Vråvej/Vester Ringvej i Vrå.

Det oplyser Nordjyllands Politi på Twitter.

- En personbil med en mandlig fører er forulykket, og bilen ligger på taget. Politi og redning er på stedet. Føreren er alvorlig tilskadekommen,skriver politiet.

Nogenlunde samtidig skete der endnu et trafikuheld i samme politikreds.

Her stødte to biler sammen på E45 nordlig retning syd for Svensstrup.

- Der er ingen tilskadekomne i uheldet, men lang kø på stedet, skriver politiet på Twitter.

Bilister skal derfor forvente længere køretid til arbejde i dag mod Aalborg.

