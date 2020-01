En personbil med to mænd er kørt galt i et solouheld

To mænd på 26 og 29 år er involveret i et solouheld på Haderslevvej øst for Ribe.

Det oplyser vagthavende hos Syd- og Sønderjyllands Politi.

- Jeg kan ikke fortælle så meget mere på nuværende tidspunkt, udover at den ene mand sad fastklemt og at vi hurtigt skulle have ham ud. Han er kommet alvorligt til skade og skulle fragtes videre til Odense sygehus.

