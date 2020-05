Mand amok på betjent

En 29-årig mand blev natten til lørdag anholdt efter at have kørt bil påvirket på Holbækmotorvejen, modsat sig anholdelse, været voldelig mod en betjent og lavet hærværk på en politibil.

Det fortæller vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi Arne Aabech til Ekstra Bladet.

- Vi får anmeldelsen klokken 3.37, fortæller Arne Aabech.

- Her forsøger vores patrulje så at bringe bilen til standsning, men det har føreren ikke lyst til. Han kører videre og prøver at komme forbi en af vores vogne, men kører i stedet af vejen og lander i en have, fortsætter vagtchefen og tilføjer, at manden slap fra uheldet uden skrammer.

Hidsig

Men problemerne stoppede ikke her. Da den 29-årige blev pågrebet af politiet, modsatte han sig nemlig anholdelse.

- Manden slår ud efter en betjent, som heldigvis ikke kommer til skade, og da han sidder i patruljevognen, er han hidsig og sparker rundt i kabinen, hvilket resulterer i, at han får smadret en bagrude, fortæller vagtchefen.

Som følge af hændelsen er den 29-årige blevet varetægtsfængslet i ti dage.