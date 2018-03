Mand amok på folkeskole: Truede elever og smadrede bibliotek

Flere af eleverne på Kirsebærhavens Skole i Valby fik sig en ubehagelig oplevelse mandag eftermiddag, da en mand gik amok på skolens bibilotek.

Af en besked sendt ud til eleverne og forældrene på skolens Intranet, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, fremgår det, at manden opførte sig meget aggressivt og truede en elev, inden han smadrede inventaret på biblioteket.

- I dag (mandag, red.) ca. kl. 14.15 er fire elever fra 9. klasse på skolens bibliotek, da en formentlig psykisk syg mand går amok. Han truer en af eleverne, og efterfølgende raserer han biblioteket. Personalet ringer efter politiet.

- Eleverne kommer ind på kontoret og fortæller, hvad der foregår, og vi tager hånd om eleverne og får dem og andre elever væk fra gangene ved biblioteket. Da politiet ankommer, har manden låst sig inde på toilettet, og politiet får ham ud, og han er nu anholdt, lyder det i beskeden, der er afsendt af skoleleder Anette Lauge.

- Politiet har talt med eleverne, hvor jeg var til stede. Deres forældre er orienteret om episoden. Der er aftalt debriefing for de involverede elever i morgen (tirsdag, red.), lyder det videre i beskeden.

Kastede med computere

Ekstra Bladet har tirsdag formiddag været i kontakt med skoleleder Anette Lauge. Hun ønsker ikke at sige meget om episoden og henviser i stedet til den besked, der er sendt ud til eleverne og deres forældre på skolens Intranet.

- Det er jo en sag for politiet. De var her talstærkt i går og anholdt manden. Han væltede reoler, slog computere ned og var truende overfor eleverne, siger hun til Ekstra Bladet.

Skolelederen ønsker ikke at kommentere på, hvordan eleverne har det efter episoden.

Til Ekstra Bladet oplyser Lene Karsbæk, der er leder på Vigerslev Bibliotek, som er det skolebibliotek, der anvendes af eleverne på Kirsebærhavens Skole, at episoden var meget voldsom, og at flere blev forskrækkede over manden.

- Der var to medarbejdere til stede, da episoden skete. Manden, der gik amok, kommer her normalt og plejer at være helt stille og rolig. Derfor var det meget overraskende for medarbejderne, da han gik amok og begyndte at kaste med computerskærme, tastatur og bøger.

- Han væltede også reoler og smadrede lamper, så man kan godt sige, at han raserede, siger hun til Ekstra Bladet og oplyser, at manden forud for episoden havde været i dialog med en elev fra 9. klasse på Kirsebærhavens Skole.

Elever fra Kirsebærhavens Skole i Valby fik sig mandag en ubehagelig overraskelse, da en mand gik amok på skolens bibliotek. Foto: Peter Ove Olesen

Fik børnene ud

Ifølge Lene Karsbæk reagerede personalet på biblioteket hurtigt og fik eleverne ud af biblioteket.

- Børnene blev sendt ud fra biblioteket og ned i klubben, hvor de så senere blev hentet. Herefter kom der politi og hentede manden. Det er klart, at alle blev forskrækkede, for han kastede rundt med tingene og var meget aggressiv. Men det var mest mod tingene, han reagerede, og ikke mod børnene, siger hun.

Lene Karsbæk fortæller, at der efter episoden var en del oprydningsarbejde, men at biblioteket siden har haft åbent som normalt.

Overvejer sigtelse

Overfor Ekstra Bladet bekræfter Københavns Politi, at der mandag blev anholdt en mand i forbindelse med episoden.

- Vi var til stede på adressen og fik anholdt en psykisk syg mand, der er kendt i psykiatrien. Den anholdte har forklaret, at der er en person på biblioteket, som har sin telefon i hånden, og det tolker han, som om han bliver filmet. Herefter bliver han sur og kaster med ting. Han har en meget truende og aggressiv adfærd, siger Riad Tolba, der er presseansvarlig hos Københavns Politi, til Ekstra Bladet.

Ifølge den presseansvarlige overvejer Københavns Politi lige nu, om manden skal sigtes i sagen.

- Vi overvejer at sigte ham for hærværk og forstyrrelse af den offentlige orden, men indtil videre er han ikke sigtet.