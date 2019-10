Mand amok ved ældrebolig: En dræbt

I receptionen ved en etagebygning for ældre i Vancouver affyrede en mand et våben, dræbte en person og sårede to andre, hvorefter han barrikaderede sig.

Senere overgav han sig til politiet.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Lokalt brandvæsen beskriver de sårede som svært tilskadekomne.

Det er endnu uklart, hvad motivet for skyderiet var.

Identitet på gerningsmanden er ikke blevet offentliggjort, men ifølge AP mener man, at han bor i bygningen.

Sender tanker

Borgermester i canadiske Vancouver Anne McEnerny-Ogle siger en officiel udtalelse ifølge AP:

- Vores hjerter går ud til ofrene og deres familier, mens de håndterer denne tragedige.

Det estimeres, at der bor næsten 700.000 mennesker i byen.