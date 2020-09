Mand anholdt efter bevidst påkørsel på tankstation

En 24-årig mand blev anholdt fredag aften og sigtet for forsøg på grov vold, ulovlig våbenbesiddelse og vold i Viby.

Den 24-årige, som er den formodede gerningsmand efter et overfald på en tankstation på Ormslevvej, har været på fri fod siden 7. september, hvor overfaldet fandt sted, og en bil blev bevidst påkørt

Lørdag skal han i grundlovsforhør i Retten i Aarhus.

Ved episoden skulle den anholdte have påkørt en person, efter der havde været tumult mellem flere mænd på tankstationen.

Den 24-årige sigtes i den forbindelse for på tankstationen at have anvendt en peberspray mod to personer og slået en 28-årig mands hoved ind i en mur.

Det er politiets vurdering, at de involverede i episoden har relationer til bandemiljøet, og at episoden var med til at starte den verserende bandekonflikt mellem to grupperinger i Aarhus.

Den 24-årige er den første, der er anholdt i sagen.