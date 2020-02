Mand anholdt efter bombetrussel ved kommunekontor

Det viste sig at være en helt ufarlig pakke med mad, som torsdag eftermiddag medførte evakuering og afspærring af Borgerservice i Holbæk.

Torsdag eftermiddag rykkede politiet ud til en mulig bombetrussel ved Holbæks kommunekontor på Jernbanevej i Holbæk.

En mand er kl 16.44 blevet anholdt i sagen. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi til Ekstra Bladet.

- Vores efterforskning er i gang, og vi har lavet en vurdering af situationen, hvorefter vi finder frem til manden, siger vagtchef Sonny Bonde.

Den anholdte mand er i 50'erne, oplyser politiet.

Manden er nu kørt til afhøring, og først herefter vil politiet vurdere, hvad næste skridt er.

Politiet fortalte tidligere til Ekstra Bladet, at personalet kontaktede myndighederne efter fund af en mistænkelig pakke.

Området omkring kommunen har tidligere været afspærret i forbindelse med en evakuering af bygningen. Den afspærring er nu ophævet.

Der er ikke umiddelbart nærmere oplysninger om, hvordan kassen ser ud, eller hvor stor den er, men ifølge Ritzaus oplysninger skal der være tale om smørrebrød.

Et øjenvidne fortalte tidligere til Ekstra Bladet, at der foruden politi og et sprængstofshold også var en ambulance til stede. Politiet bekræfter, at der har været en ambulance holdene standby, men de understreger, at ingen er kommet til skade.