Mand anholdt efter brutalt skudangreb på betjente

To politibetjente blev tidligere på måneden skudt på klos hold, mens de sad i deres patruljebil. Nu er en mand anholdt i sagen

En mand er blevet anholdt i den vanvittige sag om to Los Angeles-politibetjente, der mens de sad i deres patruljebil, blev skudt i hovedet på klos hold.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Ifølge politiet er gerningsmanden den 36-årige Deonte Lee Murray, som derfor er blevet sigtet for forsøg på drab.

Han blev anholdt for to uger siden i forbindelse med en anden sag om biltyveri. Det er uvist, hvorfor politiet har sigtet ham i sagen, og hvilket motiv han kunne have.

Overlevede

For knap tre uger siden blev de to betjente - en 31-årig kvinde og en 24-årig mand - skudt på klos hold. På en overvågningsvideo kunne man se, hvordan gerningsmanden gik direkte hen til de to betjente og skød dem, mens de sad i en politibil i Los Angeles-bydelen Compton.

Selvom begge blev skud i hovedet, så overlevede de på mirakuløs vis. De er samtidig i klar bedring og er også udskrevet fra hospitalet.

Efter skudepisoden indledte politiet en decideret menneskejagt på gerningsmanden, som de nu mener at have fundet.