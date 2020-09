Mand anholdt efter dødbringende overfald

En 25-årig mand fra Slagelse er nu blevet anholdt og sigtet for drab i forbindelse med overfaldet på Jonas Frederik Drewsen torsdag aften i og foran ofrets rækkehus i Gundsømagle.

Manden vil i formiddag blive fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Holbæk.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Den unge mand blev fredag eftermiddag anholdt i sin hjemby Slagelse i forbindelse med politiets intensive drabsefterforskning. Politiets anklager vil under grundlovsforhøret begæret den sigtede mand varetægtsfængslet af hensyn til den videre efterforskning.

Anklagemyndigheden vil samtidig anmode, at grundlovsforhøret skal afholdes bag lukkede døre. Det vil i så fald betyde, at offentligheden ikke vil høre det den sigtedes forklaring.

Ekstra Bladet vil være til stede i retten.

Politichef om drabsdrama: - Han døde desværre for os

Førsthjælp nyttede ikke

Den 31-årige førtidspensionist Jonas Frederik Drewsen blev torsdag aften omkring klokken 02.46 fundet hårdt kvæstet på en parkeringsplads tæt ved sin bopæl på Stousstræde i Gundsømagle ved Roskilde efter et voldeligt overfald.

Han fik førstehjælp af naboer og senere professionelle redningsfolk, men hans liv stod ikke til at redde.



Bjørke Kierkegaard, vicepolitiinspektør i Midt- og Vestsjællands Politi har beskrevet det som ét 'groft overfald'. Han har ikke ønsket at komme nærmere ind på baggrunden for drabet og den mulige gerningsmands eventuelle motiv.

Efterforskningschefen har forklaret, at overfaldet skete i forlængelse af, at en eller flere personer henvendte sig på drabsofrets bopæl, hvorefter der udviklede sig tumult i rækkehuset og i det åbne areal i Stoustræde.

Politiet opfordrer fortsat vidner til at kontakte myndigheder, såfremt man har oplysninger i sagen.

