Mand anholdt efter formodet skyderi fra knallert

Fyns politi fik sent torsdag aften anmeldelse om, at der var affyret skud mod en gruppe

Kort før klokken 23 torsdag aften blev der anmeldt skud mod en gruppe mennesker, der stod forsamlet i Birkeparken i Vollsmose, der er på den såkaldte ghettoliste.

Fyns Politi beskriver i en pressemeddelelse, hvordan to personer er set komme kørende og skyde mod gruppen:

'En knallert med 2 personer på var kommet kørende, og bagsædepassageren afgav øjensynligt flere skud mod en gruppe, der stod forsamlet. Ingen personer blev ramt ved hændelsen,' skriver politiet.

Ordensmagten har dog ikke fundet nogen patronhylstre eller anslagssteder fra projektiler.

Alligevel har politiet kort efter klokken 01.00 anholdt en 21-årig mand i Bøgeparken.

Fyns Politi ønsker ikke at uddybe over for Ekstra Bladet, hvad baggrunden er for anholdelsen.

