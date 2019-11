Mand anholdt efter fund af 15 personer i lastbil i England

En mand er anholdt efter fundet af 15 personer i en lastbil i det sydlige England.

Politiet blev tilkaldt efter anmeldelser om mistænkelig aktivitet ved en lastbil onsdag aften i amtet Wiltshire.

Det skriver det britiske medie Sky News.

Alle 15 personer skulle være over 16 år. En af dem er blevet indlagt på hospitalet for yderligere undersøgelser.

En mand i 50'erne er efterfølgende blevet anholdt.

Fundet er gjort, få uger efter at 39 døde personer blev fundet i en lastbil i amtet Essex nordøst for London i oktober.

Politiet formoder, at alle ofrene er fra Vietnam, hvor otte personer er blevet anholdt i forbindelse med sagen.

- Vi er i øjeblikket i direkte kontakt med en række familier i Vietnam og i Storbritannien. Vi tror, at vi har identificeret familierne til nogle af de ofre, hvis rejse endte tragisk på vores kyst, meddelte politiet på et pressemøde fredag.

Den uhyggelige sag har sat fokus på den menneskesmugling, der foregår til Storbritannien.

I England er to mænd blevet anholdt i sagen.

23-årige Eamon Harrison blev ved et retsmøde i Dublin fredag anklaget for uagtsomt manddrab, for menneskesmugling og for at have modarbejdet politiet.

Han menes at have kørt lastbilens trailer til Zeebrugge i Belgien, før den senere blev hentet tilbage til Storbritannien.

Mandag blev lastbilens chauffør, den 25-årige Maurice Robinson, der kørte bilen til det sted i Essex, hvor den blev fundet, fremstillet i retten.

Han er blevet tiltalt for blandt andet uagtsomt manddrab, hvidvask af penge og hjælp til menneskesmugling.

Myndighederne har samlet dna-materiale fra familier i provinserne Nghe An og Ha Tinh, hvor flere af de formodede ofre menes at være fra.

Provinserne ligger i det nordlige Vietnam.