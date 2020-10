Mand anholdt efter knivoverfald på kvinde og barn

En mand, som var efterlyst i forbindelse med et knivoverfald, er søndag blevet anholdt

En 35-årig mand, som var efterlyst i forbindelse med et umiddelbart umotiveret knivoverfald på en kvinde og hendes datter på Kornvænget i Ballerup, er søndag formiddag blevet fundet og anholdt.

Det oplyser Københavns Politi på Twitter.

'AFLYSNING: Manden er nu anholdt. Tak for hjælpen,' skriver de.

Artiklen fortsætter efter tweetet ...

Stak af

Hændelsen fandt sted lørdag formiddag, hvor den formodede gerningsperson stak en 42-årig mor og hendes 11-årige datter med en kniv, hvorefter han stak af fra stedet og smed kniven fra sig undervejs.

Moren fik et stik, og datteren et mere overfladisk snit. Begge er blevet behandlet på sygehuset, hvor moren fortsat er indlagt.

Datteren er blevet udskrevet.

I forbindelse med efterlysningen meldte politiet, at de vurderer, at den anholdte er psykisk ustabil. Derfor frarådede de også, at man tog kontakt til ham, hvis man så ham.

Den nu anholdte blev ydermere beskrevet som en forholdsvis lille og tyndhåret, tæt på skaldet, mand med kort fuldskæg.

Derudover er han af marokkansk oprindelse, cirka 170 centimeter høj og spinkel af bygning.

Under lørdagens overfald haltede han bemærkelsesværdigt på det ene ben, han var iført mørkt tøj og virkede usoigneret.